Alajuelense rinde más con Wílmer López que con Benito Floro en el Apertura 2017

Alajuelense tiene una mejor cara desde el momento en el que Wílmer López asumió la dirección técnica de los erizos.

Durante este Apertura, Benito Floro dirigió a los manudos en cuatro partidos y el Pato suma la misma cantidad de encuentros a cargo de la Liga.

Con el español, los erizos vencieron 0-3 a Grecia en el Nacional, empataron 2-2 con Santos en el estreno de la gramilla híbrida del Morera Soto, perdieron en casa ante Herediano con anotación de José Guillermo Ortiz y empataron 1-1 con Guadalupe en el Colleya Fonseca.

En esos cuatro encuentros Alajuelense sumó cinco puntos, con un rendimiento del 41,66% y tenía la moral por el suelo, tras lo que fue el fracaso en la Liga Concacaf.

La dirigencia optó por cambiar el rumbo de su proceso y el 21 de agosto anunció la salida de Floro, apostando por los ídolos de la casa manuda, con López como técnico, asistido por Mauricio Montero y Jozef Miso.

A partir de ahí cambió todo en la Liga, desde el estado de ánimo hasta el método de trabajo y los resultados, al punto de que hoy, los rojinegros están en zona de clasificación.

En los cuatro partidos que ha dirigido, Wílmer López se mantiene invicto, coleccionando un triunfo de 2-0 ante Saprissa, un empate 1-1 con Carmelita, otro empate de 3-3 con Pérez Zeledón y una victoria por 0-2 contra Liberia.

Con el Pato como estratega, la Liga tiene un rendimiento del 66,66% y él espera que la tendencia de su equipo continúe, de menos a más.

En lo que va del campeonato, Alajuelense solo había estado en zona de clasificación tras la fecha inaugural, pero tras su última presentación, los rojinegros escalaron al cuarto puesto de la tabla con 13 puntos, superados por Herediano (18), Saprissa (16) y Pérez Zeledón (14).

"Vernos ahí en la tabla fue de mucha motivación y esperamos seguir así para el bien de todos", afirmó el volante Allen Guevara.

Para él, los cambios en la Liga empiezan porque el carácter de quienes ahora están al frente se refleja en el equipo.

"Wílmer sabe lo que necesita un jugador, él es un emblema aquí y sabe lo que necesita uno, los trabajos más que todo, hemos hecho buenos entrenamientos", relató.

Además, piensa que los problemas defensivos cada vez son menos gracias al aporte del Chunche.

"Mauricio trabaja muy bien la línea, que tal vez ahí era donde teníamos algunos problemas, que nos hacían goles fáciles y adelante a veces podíamos meter uno o dos goles, pero atrás te hacían tres".

Y agregó: "Eso era lo complicado. Hoy estamos teniendo un buen bloque, la línea de atrás está bien parada y los de adelante hacen goles, entonces yo creo que ahí está la clave".

Una mejor Liga. Si el casete erizo se retrocede más, en el torneo pasado la Liga tuvo que esperar hasta la fecha 12 para sumar los 13 puntos que tiene hoy, cuando se han disputado ocho jornadas.

"A veces no me gusta mucho hablar de eso, yo estuve en las dos etapas, en la primera no nos fue muy bien por diferentes circunstancias", opinó Guevara.

Sin embargo, uno de los inconvenientes era que Floro era muy radical con los futbolistas que usaba y que siempre le fue fiel al 4-5-1 y al marcaje en zona.

"Yo creo que él mantuvo el equipo, se perdía y siempre mantuvo el mismo. Hoy hay mucha competencia, como Yitan (Bryan Jiménez), que viene y está haciendo un buen trabajo, pero Yuaicell (Wright) hace un trabajo mejor y es el que está jugando. Yo creo que eso es lo que el jugador quiere, que haya buena competencia, para que el que está atrás empuje y que al final salga a dar la cara", explicó.

También dijo que los manudos perfectamente podrían estar mejor en la tabla, en referencia a los encuentros contra Carmelita y Pérez Zeledón, en los que les empataron en el cierre.

"Lástima esos partidos que empatamos, si no estaríamos un poco más arriba, pero hay que estar bien concentrados, no seguir perdiendo puntos va a ser importante para nosotros y estar metidos ahí para llegar con una solidez al final del torneo", acotó.

El caso de Cordero. Un cambio radical en Alajuelense tras la salida de Floro y el nombramiento del Pato se dio con José Luis Cordero, ya que el español lo usaba tirado a un costado y López le permite crear fútbol.

Además, era predecible que con Floro iba a jugar poco, luego de que no lo llevó a Honduras y que lo había relegado por completo, convirtiéndolo en un cambio habitual y ni siquiera lo convocó para lo que fue el último partido que dirigió, contra Guadalupe.

"No sé si sea por el cambio de sistema, yo abogo a que hoy por hoy los jugadores se sienten con más confianza, hemos sentido el respaldo del cuerpo técnico, así que la alegría del grupo está viva", citó Cordero.

Ahora se ve más suelto en la cancha y al consultarle ¿qué ha cambiado?, respondió entre risas: "Superbien... la verdad es que estoy muy contento por saber que cuento con el respaldo del cuerpo técnico, de Wílmer que en este caso siempre se me acerca para hablarme y es el mismo caso de Jozef, eso a mí me llena de mucha confianza".

De nuevo sonrió cuando se le pidió que dijera en qué puesto se siente mejor.

"Como estoy ahora, me siento muy bien, siento que ahora toco más el balón y tengo más posibilidades de moverme por todo el campo, así que eso me pone muy feliz".

Algunos cambios más visibles en la Liga

Con Benito Floro, Pablo Gabas siempre fue titular; mientras que con Wílmer López es suplente.

Iván Luquetta salió de las convocatorias, igual que Jameson Scott y el nuevo estratega se acordó de futbolistas que estaban relegados con el asturiano.

Adonis Pineda se convirtió en el segundo portero; Darío Alfaro saltó a dar seguridad en la zona defensiva junto a un Kenner Gutiérrez que dejó su rol de volante para liderar la zaga.

El Pato revivió a Luis Miguel Valle, pero en las últimas jornadas apostó por un Jake Beckford que Floro contrató para tenerlo a prueba y que ahora se encarga de recuperar balones y darle salida al equipo.

En este nuevo capítulo, también han tenido oportunidad Bryan Jiménez, Yuaicell Wright, Iago Soares y Harry Rojas.

Incluso, pareciera que pronto le llegará el turno de mostrarse a Barlon Sequeira y la única duda es qué pasará por la banda izquierda, ya que Cristopher Meneses se recuperó del esguince en la rodilla que sufrió ante el campeón nacional y Kurt Frederick se ha acoplado bien al equipo.

El único manudo que ha jugado todos los minutos en lo que va del Apertura es el atacante Jonathan McDonald, quien comanda la lista de goleadores del campeonato junto a Olman Vargas y Aldo Magaña, todos con cinco conquistas.

Y a quien el Pato le asignó la cita de capitán es al lateral derecho José Andrés Salvatierra.

"Los de experiencia han tomado ese rol, independientemente de quién lleve la banda de capitán, dentro del camerino siempre están los líderes que son positivos, así que siempre se va a respaldar y se va a apoyar a quien tenga la banda de capitán", comentó José Luis Cordero.

Además, indicó: "En este caso lo está haciendo Salvatierra, lo está haciendo de buena manera, tanto así que no hemos perdido (ríe...), así que eso es muy bueno".

El próximo domingo, la Liga visitará a Cartaginés, a las 4 p. m., en el Estadio Nacional.