Harry Rojas volvió a jugar con Alajuelense 448 días después de sufrir grave lesión

Alajuela

Harry Rojas subió al autobús en el que Alajuelense se desplazó a Liberia para el partido que los manudos ganaron el domingo, con anotaciones de Yuaicell Wright (9') y Jonathan McDonald (86').

Durante los fogueos de pretemporada sumó algunos minutos, pero lo de esta ocasión era distinto.

Por primera vez lo convocaron para un partido de la Liga en lo que va del Apertura 2017.

En sus adentros, Rojas sentía emoción, porque sabía que su regreso oficial estaba más cerca, después de esa grave lesión que sufrió el sábado 18 de junio de 2016, cuando la Liga efectuaba un colectivo ante Carmelita.

Aquel día, el habilidoso volante de 20 años sufrió una ruptura tanto del menisco de la rodilla derecha como del ligamento cruzado anterior, justo donde un año antes se le hizo un injerto para repararle la articulación por la misma dolencia.

La primera vez que Rojas se rompió el cruzado anterior estuvo fuera de las canchas durante ocho meses.

Para la segunda ocasión, el tiempo de recuperación fue el mismo.

En el torneo pasado, Benito Floro intentó acelerar el retorno del futbolista que nació en Quepos, pero se topó con la sorpresa de que la Liga no lo tenía inscrito.

Rojas hizo la pretemporada completa, algo que él afirma que le cayó bien para fortalecer la rodilla.

448 días después de que sintió que se le venía el mundo encima porque lo perseguía el fantasma de las lesiones, Harry recibió la indicación de que sería el tercer cambio de la Liga en el Edgardo Baltodano.

Corría el minuto 79 y entró a la cancha en lugar de José Luis Cordero.

"Eso de volver ya lo sentí una vez, cuando entré después de la primera lesión que tuve del cruzado y ahora de nuevo, más maduro con esta otra lesión. Estoy muy contento de haber regresado y espero en Dios que me vaya bien", manifestó Rojas.

Solo él sabe todo lo que ha pasado en estas 64 semanas, mientras se llenaba de fe y se apoyaba en su familia, que ha sido su sostén para no tirar la toalla.

"Son muchas emociones que uno no puede explicar a la hora de volver a pisar el campo, son muchas cosas que uno deseaba, después de tanto tiempo lesionado y ahora volver me deja muy contento".

Él entiende que las lesiones también son parte del fútbol, pero confía en que desde este momento todo será diferente.

"No jugar es lo más difícil, me costó mucho estar en el gimnasio y desde el vidrio ver a los compañeros jugar o entrenarse, porque en el estadio el gimnasio está a la pura par de la cancha y yo los veía desde ahí, a sabiendas de que me faltaban cinco, seis, siete u ocho meses y eso 'agüevaba', igual que saber que venía de una lesión larga, pero ya eso quedó atrás y ahora estoy muy contento", confesó.

Rojas dice que no tiene miedo y que los minutos que jugó en Liberia le dan seguridad.

"Confío en que no voy a volver a recaer de una lesión y tengo que ponerle bastante para fortalecer la rodilla. Yo no tengo un ritmo completo de juego porque hasta ahora veo minutos en el campeonato y me sentí muy bien, la verdad, no me sentí mal".

Por su parte, el técnico de Alajuelense, Wílmer López considera que "Harry es un gran jugador".

"Creo que tiene como dos meses desde que se recuperó de la lesión, ha venido entrenando bien y entre Harry y Barlon Sequeira estuvo el cambio. Nos inclinamos más por Harry porque es más explosivo, insistente, aparte que es un jugador al que se le tiene que dar confianza, minutos", explicó el Pato.

Y a partir de este momento, la presencia de Rojas en las convocatorias de la Liga será más recurrente.

"Nos puede aportar mucho en lo que falta del campeonato. Después de verse tanto tiempo fuera de lista fue un justo premio para él, traerlo aquí y que jugara esos 15 minutos", finalizó López.