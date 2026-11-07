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Youtuber que recorría el mundo en bicicleta muere atropellado en Bolivia

El creador de contenido acumulaba miles de kilómetros de viajes y había recorrido 36 países durante una travesía por Europa

JinsTravel fue un joven surcoreano que dedicó varios años a recorrer diferentes países en bicicleta y documentar sus experiencias.
JinsTravel fue un joven surcoreano que dedicó varios años a recorrer diferentes países en bicicleta y documentar sus experiencias. Captura
Jorge Arturo Mora