Youtuber que recorría el mundo en bicicleta muere atropellado en Bolivia

El viaje por el mundo que durante varios años documentó a través de YouTube terminó de manera trágica para el creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en internet como JinsTravel.

El youtuber, de 33 años, falleció el miércoles 4 de noviembre tras ser atropellado por un camión mientras se desplazaba en bicicleta por Bolivia.

El accidente ocurrió en la avenida 6 de Marzo, en el sector de Molino Andino, en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, aproximadamente a las 9:30 a. m., hora local.

De acuerdo con los reportes de medios bolivianos, el impacto le provocó heridas de gravedad que ocasionaron su muerte en el lugar. El conductor del camión habría abandonado inicialmente la escena, pero fue interceptado por varios transportistas que presenciaron lo ocurrido y posteriormente entregado a las autoridades.

Durante las primeras diligencias, el conductor manifestó que no había visto al ciclista antes de la colisión. La prueba de alcoholemia practicada por la Policía dio resultado negativo. La Fiscalía asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La noticia del fallecimiento se conoció el 5 de noviembre, luego de que un amigo del youtuber comunicara lo sucedido con autorización de sus familiares.

Una travesía de miles de kilómetros

JinsTravel había comenzado su proyecto de recorrer el mundo en bicicleta en 2020. A través de su canal de YouTube, que contaba con aproximadamente 66.000 suscriptores, compartía los paisajes, las dificultades de las rutas y los encuentros con personas de los distintos países que visitaba.

Una de sus travesías más extensas fue un recorrido por Europa que comenzó el 31 de marzo de 2022 y concluyó el 4 de septiembre de 2023. Según informó el medio surcoreano The Korea Herald, durante 523 días recorrió aproximadamente 23.200 kilómetros y atravesó 36 países.

En su aventura más reciente se encontraba en América Latina. Había iniciado el recorrido en México, continuó por Perú y finalmente llegó a Bolivia, donde ocurrió el accidente.

Su última publicación en YouTube mostraba parte de su recorrido por la cordillera de los Andes, en territorio peruano.