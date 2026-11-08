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Wendy Cruz muestra el detrás de cámaras de su labor en televisión: ‘Siempre hay dos caras de la moneda’

La presentadora costarricense compartió con sus seguidores en redes sociales el contraste entre el set de noticias y el plano técnico que no capta la pantalla

Wendy Cruz dedicó su jornada al análisis de las repercusiones políticas tras las elecciones de medio término en territorio estadounidense.
Wendy Cruz dedicó su jornada al análisis de las repercusiones políticas tras las elecciones de medio término en territorio estadounidense. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco