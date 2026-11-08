Wendy Cruz muestra el detrás de cámaras de su labor en televisión: ‘Siempre hay dos caras de la moneda’

La periodista costarricense Wendy Cruz, radicada desde hace varios años en territorio estadounidense, aprovechó sus plataformas digitales para mostrar el contraste visual entre la imagen impecable que llega a los hogares a través de la señal abierta y el complejo despliegue de cables, teleprónteres y cámaras que conforman un estudio informativo.

“Lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos. En el periodismo, como en la vida, siempre hay dos caras de la moneda y es importante verlas todas para entender mejor lo que ocurre”, reflexionó la comunicadora tica al acompañar el material audiovisual.

Cruz, quien cuenta con una sólida trayectoria en el periodismo televisivo tanto en Costa Rica como en la televisión hispana de Estados Unidos, vinculó esa dualidad del detrás de cámaras con la labor analítica que demanda la cobertura de temas de alto impacto social y político para la comunidad latina.

En ese sentido, la presentadora explicó que su jornada estuvo concentrada en el balance informativo derivado de los recientes comicios legislativos en suelo norteamericano.

“Hoy seguimos analizando las elecciones de medio término y lo que este nuevo escenario político podría significar para Estados Unidos. ¡Gracias por su sintonía!”, concluyó la periodista.