Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha llevará al público al pasado de Haymitch Abernathy, mucho antes de que se convirtiera en el mentor sarcástico y desencantado de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

La sexta película de la franquicia llegará a los cines costarricenses este jueves 19 de noviembre, con el actor australiano Joseph Zada como la versión adolescente del popular personaje, que Woody Harrelson interpretó en la saga original.

Ambientada 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, la historia presenta a un Haymitch de 16 años que deberá enfrentarse a una edición particularmente despiadada de la competencia: los 50.º Juegos del Hambre. Conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, esta edición obliga a cada distrito a enviar cuatro tributos en lugar de dos, con lo que duplica el número de adolescentes que lucharán por sobrevivir en la arena.

Para quienes conocieron a Haymitch como un hombre marcado por el desencanto y una relación complicada con el alcohol, la nueva entrega propone una mirada a la vida que tuvo antes de los Juegos. Detrás del futuro mentor hubo un joven con vínculos, sueños y un porvenir que quedó en manos del Capitolio.

Basada en la novela de la escritora estadounidense Suzanne Collins, Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) regresa así al universo distópico de Panem desde la perspectiva de uno de sus personajes más reconocibles. Su historia permitirá explorar no solo la experiencia que lo marcó, sino también la crueldad de un sistema que convierte el sufrimiento de los distritos en espectáculo.

Una historia que comienza en el Distrito 12

La trama sitúa al espectador en el Distrito 12, territorio minero que años después se convertiría en el hogar de Katniss Everdeen.

Haymitch tiene 16 años cuando llega el día de la cosecha, ceremonia en la que el Capitolio selecciona a los adolescentes que deberán participar en los Juegos del Hambre.

A diferencia de las competencias convencionales, los 50.º Juegos reúnen a 48 participantes. La modificación responde a la tradición de los Vasallajes de los Veinticinco, celebraciones especiales que cada cuarto de siglo introducen nuevas condiciones con un único objetivo: recordar a los distritos el poder que ejerce el Capitolio sobre ellos.

En esta ocasión, cada distrito debe entregar a cuatro adolescentes: dos hombres y dos mujeres. Así, el doble de participantes deberá enfrentarse en la arena, lo que incrementa la tensión y los enfrentamientos de una competencia diseñada para convertir la supervivencia en espectáculo.

La película también profundiza en los vínculos que Haymitch establece durante esta experiencia. Entre ellos destaca Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, una de las tributos que forma parte de esta historia.

El Distrito 12, territorio minero y hogar futuro de Katniss Everdeen, es el punto de partida de la historia del joven Haymitch Abernathy. (Lionsgate Films/Lionsgate )

El significado político detrás de los Juegos

Más allá de la competencia en la arena, Amanecer en la cosecha recupera uno de los elementos centrales de la obra de Suzanne Collins: la utilización del entretenimiento como instrumento de control político.

En Panem, los Juegos del Hambre son una demostración pública del poder del Capitolio. Cada año, los distritos deben entregar a sus adolescentes para participar en una competencia televisada en la que solo puede existir un vencedor.

La desigualdad entre el Capitolio y los distritos, la manipulación mediática y la deshumanización de los participantes forman parte de una estructura que la franquicia ha utilizado para construir su crítica social.

Los 50.º Juegos representan una expresión todavía más extrema de ese sistema. Desde esa perspectiva, la película no solo busca completar la historia personal de Haymitch, sino también profundizar en el funcionamiento de un régimen autoritario que años después enfrentaría una rebelión encabezada por Katniss.

El elenco de ‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ reúne a Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning y otros actores que amplían la historia de Panem. (Lionsgate Films/Lionsgate)

De las páginas de Suzanne Collins a la pantalla grande

La película adapta la novela Sunrise on the Reaping, publicada por Suzanne Collins el 18 de marzo de 2025.

La obra literaria regresó al universo de Panem después de Balada de pájaros cantores y serpientes, libro que exploró los primeros años de Coriolanus Snow, y que posteriormente tuvo su propia adaptación cinematográfica, estrenada en 2023.

En esta ocasión, Collins vuelve sobre un acontecimiento que los lectores de la trilogía original ya conocían a través de las referencias al pasado de Haymitch, pero que no había sido desarrollado en las películas anteriores.

La dirección de la nueva película está a cargo de Francis Lawrence, quien ha mantenido una relación extensa con la franquicia. El cineasta dirigió En llamas, Sinsajo: parte 1, Sinsajo: parte 2 y Balada de pájaros cantores y serpientes.

El guion está a cargo de Billy Ray y Michael Lesslie, a partir de la historia creada por Suzanne Collins y desarrollada en su novela. La producción cuenta nuevamente con Nina Jacobson y Brad Simpson.

La película adapta la novela 'Sunrise on the Reaping', publicada por Suzanne Collins en 2025, y desarrolla el pasado de Haymitch Abernathy. (Lionsgate Films/Lionsgate)

La sexta película de una franquicia que sigue expandiendo Panem

Desde el estreno de Los juegos del hambre en 2012, la franquicia ha construido una de las sagas distópicas más reconocidas del cine contemporáneo.

Las cuatro primeras películas siguieron la historia de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, desde su participación en los Juegos hasta el enfrentamiento definitivo contra el Capitolio.

Amanecer en la cosecha será la sexta película de la franquicia y una nueva oportunidad para ampliar su cronología desde la perspectiva de otro personaje fundamental.

Su principal atractivo está en que permite observar a Haymitch antes de que las consecuencias de los Juegos definieran su personalidad adulta. El personaje que el público conoció como mentor también tuvo una historia, una familia, relaciones y aspiraciones que quedaron atravesadas por el despiadado sistema del Capitolio.