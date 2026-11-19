Sin salir de San José, las familias costarricenses tendrán una nueva opción para disfrutar de la Navidad. Por primera vez, Dos Pinos organizará una Villa Navideña en el Parque Metropolitano La Sabana, con atracciones, espectáculos y actividades gratuitas para grandes y pequeños.

La propuesta se desarrollará del 4 al 27 de diciembre en el sector de las canchas de béisbol, con ingreso por la entrada ubicada frente a Teletica o Liberty.

Entre las principales atracciones estará una pista de patinaje, un tren navideño y un carrusel. También habrá espectáculos musicales, villancicos y actividades con Lula, el personaje de Dos Pinos, quien tendrá un espacio propio en la Casa de Lula.

La programación incluirá talleres para niños y un mercadito de emprendedores, con puestos de productos no perecederos administrados, en su mayoría por mujeres.

A esto se sumarán food trucks y una estación de chocolate caliente. En estos espacios, los visitantes podrán comprar alimentos y bebidas, ya que esas opciones no forman parte de las actividades gratuitas.

La Villa Navideña Dos Pinos contará con diversas actividades para toda la familia. (Dos Pinos/Cortesía)

¿Cómo reservar para ingresar?

Aunque la entrada a la Villa Navideña y sus atracciones será gratuita, no bastará con llegar al parque para ingresar. Las personas deberán realizar una reservación previa mediante la plataforma Special Ticket.

El registro está habilitado y permitirá incluir hasta cinco personas por reservación: quien realiza el trámite y cuatro acompañantes. Los menores de edad también deberán quedar registrados.

La organización estableció un aforo máximo de 5.600 visitantes por día y cada persona podrá hacer una sola reservación por semana.

Hay otro detalle importante: para ingresar a la Casa de Lula y participar en los talleres, será necesario reservar un espacio adicional. La entrada general tampoco garantiza el acceso a todas las atracciones, pues dependerá de la capacidad disponible en cada una.

Quienes tengan consultas sobre las reservaciones podrán comunicarse al WhatsApp 6123-1504 de Special Ticket.

Horarios de la Villa Navideña Dos Pinos

La Villa abrirá habitualmente de 4 a 10 p. m. Sin embargo, tendrá horarios especiales en algunas fechas de diciembre:

Del 4 al 27 de diciembre: de 4 a 10 p. m.

12, 13 y 25 de diciembre: de 10 a. m. a 4 p. m.

24 de diciembre: permanecerá cerrada.

El espacio no tendrá parqueo propio. Por esa razón, quienes asistan deberán utilizar los estacionamientos públicos o privados que funcionan en los alrededores de La Sabana.

Tampoco se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas ni mascotas. La única excepción será para los animales de asistencia debidamente identificados.

¿Qué otras facilidades tendrá el espacio?

La organización anunció que contará con personal de seguridad, atención de primeros auxilios y recursos para atender eventuales emergencias.

También habrá estaciones para separar residuos y algunos espacios estarán adaptados a la Ley 7600, con el propósito de facilitar la participación de personas con discapacidad.

En cuanto a los espectáculos de la tarima principal, los viernes, sábados y domingos habrá intérpretes de lengua de señas costarricense (Lesco).