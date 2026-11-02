AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Verónica González y su familia sufren dolorosa pérdida: ‘Gracias por tantos años de amor’

La Miss Costa Rica 2007 despidió en redes sociales a su familiar con un emotivo mensaje

Verónica González sufre la partida de su abuelita Iris, a sus 91 años.
Verónica González recordó con gratitud las tardes de café, los almuerzos y las charlas que compartió junto a doña Iris. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco

La modelo y Miss Costa Rica 2007, Verónica González, atraviesa un momento de duelo familiar tras el fallecimiento de su abuela materna, doña Iris, ocurrido el sábado 31 de octubre por la noche.

La reina de belleza compartió la sentida noticia a través de sus plataformas digitales, donde publicó un mensaje cargado de gratitud para honrar la memoria y el legado afectivo de una de las figuras más importantes de su vida.

“Qué amor tan lindo ofrecen las abuelitas: ese que reconforta, que nos regala consejos sabios, sonrisas cómplices y, por supuesto, comida. Tuve la bendición de disfrutar ese amor durante muchos años. Este sábado por la noche, mi abuelita Iris se nos adelantó para descansar en Dios”, relató la comunicadora al dar a conocer la partida de su pariente.