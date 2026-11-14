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Travis Barker, artista y esposo de Kourtney Kardashian, tomó una decisión por su salud

El baterista de Blink-182 reveló en una entrevista reciente el problema de salud que lo obligó a cambiar sus hábitos cotidianos

Tras meses lesionado, lo cual provocó la cancelación de su gira, Travis Barker volvió a la batería de Blink-182 para satisfacer a los fans. Foto: AFP
El músico Travis Barker explicó el diagnóstico médico que lo llevó a tomar una decisión por su salud. AFP
Marianela Arias Vilchez