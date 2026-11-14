Travis Barker, artista y esposo de Kourtney Kardashian, tomó una decisión por su salud

El baterista de la banda Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian, Travis Barker, abandonó el consumo de marihuana tras recibir un diagnóstico de precáncer de esófago, informó el medio estadounidense E! News.

El músico de 50 años explicó los motivos de su decisión en el episodio del 11 de noviembre del pódcast Big Bro with Kid Cudi, citado por E! News. Barker indicó que fumaba entre 10 y 15 cigarrillos de marihuana (blunts) al día antes de conocer su condición médica y que su doctor le advirtió sobre la gravedad del caso.

De acuerdo con E! News, el artista afirmó en el programa que pensaba que podría fumar hasta el día de su muerte, pero detuvo el hábito por orden médica. El baterista señaló que extraña fumar, aunque sustituyó esa costumbre por correr y corre un par de millas diarias como una forma de terapia.

Según detalló E! News, Barker retomó las carreras después de sobrevivir a un accidente aéreo en 2008 en el que fallecieron cuatro personas, incluidos tres de sus amigos. La revista People recordó que, en una entrevista previa con Men’s Health, el músico calificó ese suceso aéreo como su rehabilitación para abandonar las drogas recetadas.

La revista Forbes en 2024 señaló que Travis Barker había descrito el consumo de cannabinoides, especialmente comestibles, como un recurso habitual para su recuperación física y mental frente a sus entrenamientos de boxeo, muay thai y las giras con Blink-182, además de señalar que utilizaba la sustancia para fomentar su creatividad y bienestar general.