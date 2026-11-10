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Till Lindemann dará su primer concierto en Costa Rica: líder de Rammstein vendrá con toda su potencia

El artista eligió nuestro país como la sede del único espectáculo que presentará en Centroamérica el próximo año

Till Lindemann
Hasta el momento, el aforo para el concierto de Till Lindemann en Costa Rica es limitado para 4.000 personas. Facebook
Jessica Rojas Ch.