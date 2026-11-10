Till Lindemann dará su primer concierto en Costa Rica: líder de Rammstein vendrá con toda su potencia

El cantante alemán Till Lindemann, icónica voz y líder de la banda de metal Rammstein, se presentará en Costa Rica el próximo 28 de abril en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

La presentación, producida por Black Line Productions, marcará la primera vez en la historia que el artista alemán actúe en territorio costarricense, pues ni en su faceta en solitario ni junto a su famosa agrupación ha tocado antes en el país. Además, la parada será una cita exclusiva, ya que Costa Rica fue elegida como el único destino en Centroamérica que formará parte de esta gira.

De acuerdo con la información de la productora, el espectáculo comenzará a las 8 p. m. y se desarrollará bajo un formato íntimo. El aforo estará estrictamente limitado a 4.000 asistentes, debido a que el músico buscaba lugares donde pueda mantener una interacción más cercana con sus seguidores, es decir, un espectáculo más próximo a los que suele hacer en estadios.

Puesta en escena

El montaje incluye una puesta en escena de gran despliegue que contempla su masiva producción visual, la cual consta de un escuadrón de más de 45 personas a su mando. Por la naturaleza de su propuesta escénica y concepto artístico, el concierto será apto exclusivamente para mayores de 18 años, sin excepción, explicó la producción en un comunicado de prensa.

Las entradas para el concierto de Till Lindemann en Costa Rica, saldrán a la venta este jueves 12 de noviembre. (Facebook)

La organización subrayó que este acercamiento abre una puerta a futuro para la escena del metal: “La posibilidad de analizar a futuro una posible producción de la magnitud de Rammstein en Costa Rica es una expectativa que cobra especial interés ante la llegada de su fundador y vocalista, ya que mostró particular interés en Costa Rica como destino”, manifestó Black Line.

Las entradas saldrán a la venta a través de la plataforma eleven-to.com y también se podrán adquirir en formato físico en Tiendas Insomnio. La etapa de preventa inicia este jueves 12 de noviembre y finalizará el miércoles 31 de marzo.

Los precios y localidades son:

General: ¢29.000.

Preferencial: ¢38.000.

VIP: ¢48.000.

A estos montos se les deben sumar los cargos por servicio de ¢1.000 si se compran en Insomnio y de ¢4.000 si se adquieren en la tiquetera. Después de la fecha del cierre de preventa, los montos de cada boleto aumentarán ¢5.000.