Tigre mata a joven de 19 años durante grabación de video para TikTok; policía detiene a influencer

Un joven de 19 años murió tras ser atacado por un tigre durante la grabación de un video para TikTok en una granja privada en Lahore, Pakistán, este jueves 12 de noviembre.

El influencer Nouman Hassan y el propietario del establecimiento, identificado como Fayyaz, fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el caso. Según la policía, el animal se salió de control en presencia del creador de contenido, quien había solicitado que lo sacaran de la jaula para producir el video.

La víctima, identificada como Talha, trabajaba en la propiedad y sufrió heridas graves durante el ataque. Según la revista People, fue trasladado al hospital, pero no resistió la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica.

De acuerdo con la policía de Lahore, hubo un intento inicial de presentar las lesiones del joven como el resultado del ataque de un perro. Las investigaciones; sin embargo, determinaron que había sido atacado por el tigre. El cuerpo fue trasladado a una morgue para realizarle la autopsia correspondiente.

کاہنہ پولیس نے فارم ہاؤس میں شیرنی کے حملے سے 19 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے واقعے میں فارم مالک اور ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے فارم ہاؤس پہنچنے والے ٹک ٹاکر کی موجودگی میں شیرنی قابو سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں فارم کا ملازم شدید زخمی ہوا اور دورانِ علاج… pic.twitter.com/GfsKmxmp70 — Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) November 12, 2026

En un comunicado, la policía afirmó que la pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana. Las autoridades también señalaron que ninguna persona puede poner a otras en riesgo en nombre de un pasatiempo o entretenimiento, y aseguraron que se investigarán todas las circunstancias del caso.

Investigación sobre el criadero

El tigre, que se encontraba en un área de cría de animales dentro de la propiedad, fue entregado a las autoridades ambientales responsables de la vida silvestre. La policía también abrió una investigación para verificar si el propietario contaba con autorización para mantener al animal en el lugar y si se cumplían las medidas de seguridad exigidas.

Las autoridades investigan además la posibilidad de negligencia durante la realización de la grabación y el intento de ocultar las circunstancias de la muerte del empleado.

Hassan es conocido por publicar videos en los que interactúa con grandes felinos. En una de las grabaciones difundidas en su perfil de Instagram, aparece intentando besar a un tigre encadenado. En otra, acaricia a un leopardo que, repentinamente, salta hacia él y lo araña.