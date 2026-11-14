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Tigre mata a joven de 19 años durante grabación de video para TikTok; policía detiene a influencer

La Policía de Lahore detuvo a un creador de contenido y al dueño de una granja privada por presunta negligencia e intento de encubrimiento

Tigre
Un empleado murió tras ser atacado por un tigre en una granja de Lahore, Pakistán. Las autoridades arrestaron al dueño del lugar y a un influencer. Imagen con fines ilustrativos de un tigre en Tailandia. MLADEN ANTONOV
O Globo