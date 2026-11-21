La tenista ucraniana Marta Kostyuk, una de las figuras más destacadas del circuito Women’s Tennis Association (WTA), eligió Costa Rica como destino para disfrutar de sus vacaciones, luego de cerrar una de las temporadas más exitosas de su carrera.

La deportista, de 24 años y nacida en Kiev, compartió varias fotografías en nuestro país en su cuenta de Instagram, donde tiene 887.000 seguidores.

En el posteo de las imágenes se ven dos capturas de ella posando en un paraje natural; en la tercera, la puesta de sol en el mar.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk compartió con sus miles de seguidores en Instagram fotos suyas que la ubican en Costa Rica. (Instagram)

Kostyuk acompañó la publicación con la frase “Besada por el sol” y la canción Tadow, del estadounidense Masego.

La visita ocurre al cierre de este 2026, en el que alcanzó varios títulos y logró ingresar por primera vez al top 10 del tenis femenino. Actualmente, ocupa el décimo puesto en el escalafón mundial.