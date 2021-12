Gotham Chopra, director de serie sobre Tom Brady: ‘La gente lo ama y lo odia por lo que es’

Por más de dos décadas, Tom Brady se ha encargado de escribir una legendaria historia en la NFL, un fino relato en el que indudablemente han habido victorias, derrotas, alegrías y tristezas. Sin embargo, comúnmente, lo que el público ve frente a cámaras son solo sus momentos de oro y nada más.

Por ese motivo, el documental Man in the Arena: Tom Brady quiere cambiar lo establecido, prometiendo profundizar en los aspectos psicológicos y emocionales de cada triunfo del mariscal de campo, pero también de cada pérdida en el campo de juego.

En otras palabras, Man in the Arena: Tom Brady es una serie documental de Star+ que retrata no solo los momentos cruciales, sino todo lo que conduce a ellos, ilustrando la serie de pequeños pasos que años atrás parecían insignificantes, pero que al reflexionar sobre ellos muestran el camino al éxito que hoy goza el mariscal.

'Man In The Arena: Tom Brady' retrata en una serie de 10 capítulos dos décadas de carrera de la estrella de la NFL. (Star+ para LN)

En entrevista con La Nación el director de la serie, Gotham Chopra, detalló lo que fue trabajar con Tom Brady; el amigo, el padre, el hijo y el esposo.

- Tom Brady es una de esas personas que la gente ama y odia, ¿cómo mostrarle a los fanáticos que detrás de esa estrella hay solo un ser humano?

Creo que la gente lo ama y lo odia por lo que es en el campo y sus actuaciones. Y, ya sabes, probablemente haya ‘golpeado’ a muchas de las personas que lo odian porque ha vencido a sus equipos muchas veces, una y otra vez.

“Pero creo que a medida que empiezas a conocerlo, verlo o entenderlo fuera del campo, ya sea como padre, como esposo y como hijo... como solo un ser humano, es identificable. Es humano. Es como todos los demás: él lidia con muchos de los mismos problemas navegando por su vida y eso es lo que la serie explora en 20 años.

El director del documental Gotham Chopra, de Religion of Sports, le gusta mostrar la grandeza de las estrellas y cómo llegaron al éxito. (Star+ para LN)

“Así que no son solo 10 Super Bowls y todas las cosas diferentes en el campo, sino las que están fuera del campo. En mi caso, esta ha sido la primera vez que trabajo con él y realmente respeto y entiendo cuánto significa esto para él. Creo que de esa manera (con el documental), la gente realmente lo conoce mejor.

-¿Qué fue lo más difícil de poder realizar este documental?, considerando que una parte del filme se grabó en pandemia...

Sí, definitivamente fue un panorama cambiante. Empezamos esto en 2019, teníamos una visión, un cronograma, y luego el mundo cambió y tuvimos que adaptar muchos de nuestros procesos, no solo en términos de entrevistas, sino de seguridad y cosas así. Además, este tipo de proyectos llevan tiempo porque se trata de construir relaciones, ganarse la confianza y de manera creativa, entonces creo que lo que más desafía es definir qué entra y qué se queda por fuera, porque el filme abarca 20 años. Por lo tanto, tomar decisiones difíciles sobre lo que entra y lo que sale, así cómo trabajar con la pandemia fue lo más desafiante.

“Tuvimos que reducir nuestro equipo de trabajo, teníamos que tener mucho cuidado con los viajes, aprender como todos los demás qué era seguro y qué no. Así que fue un proceso, pero creo que al final nos dio más tiempo: esto comenzó en el 2019 como una serie de nueve partes que iban a ser más cortas y terminó como una serie de 10 partes con capítulos mucho más largos”.

Debido a la pandemia provocada por la covid-19 se debió reducir significativamente el equipo de trabajo. (Star+ para LN)

-¿De qué manera se muestra la vida de Tom Brady?

Solo creo que es una historia notable, una historia de alguien que se ha convertido en el mejor de la historia en lo que hace. Creo que explorar el potencial humano es siempre una historia fascinante. Lo mejor del deporte es que es físico y se puede ver cuando alguien se desempeña al más alto nivel.

“(El documental) Es cinematográfico y eso me encanta. Poder escuchar a Tom contar cómo fue que llegó al éxito es gratificante. Es que es algo que todavía está sucediendo y, para mi, realmente fue fascinante poder explorar eso durante 20 años”.

-¿Qué le dejó a usted Tom Brady?

Creo que el significado de implacable. No es solo su nivel físico, es la voluntad con la que hace las cosas, su deseo de seguir haciendo que su trabajo sea emocional y mentalmente fuerte como todo lo demás que pasa en su vida: con su familia y con sus negocios. Es muy disciplinado en términos de su nutrición y tiene esa voluntad de seguir poniéndole emoción a su trabajo. Creo que eso es lo que realmente impresiona.

'Man In The Arena: Tom Brady' se comenzó a filmar en el 2019. (Star+ para LN)

-En el pasado, ya usted había trabajado realizando documentales sobre otras personas famosas, ¿por qué le gusta mostrar a la gente el ser humano detrás del famoso?

Me fascina la grandeza, la idea del potencial humano, de cómo nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Creo que con los atletas, puedes verlo, es el ADN de la grandeza y eso siempre me ha parecido fascinante y algo que me encanta explorar.