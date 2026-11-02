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Tapón se resistía a bailar como Mario Bros en ‘Mira quién baila’, pero la apuesta le valió ganar la gala

El cantante confesó que tenía otras ideas para la sétima velada del concurso de baile

Tapón y Lucía Jiménez ganaron el premio 'Wow' en la sétima gala de 'Mira quién baila' con una rutina inspirada en Mario Bros.
Tapón y Lucía Jiménez ganaron su segundo premio Wow en esta temporada de 'Mira quién baila'. Teletica
Valeria Yuliana Arce Orozco

Tapón experimentó una montaña rusa de emociones en la sétima gala de Mira quién baila, luego de que una caracterización a la que inicialmente se oponía terminara consagrándolo como el participante más destacado de la noche.

Junto a su compañera de baile, Lucía Jiménez, el artista saltó a la pista personificado como el célebre fontanero de los videojuegos Mario Bros.

La rutina no solo convenció al panel de jueces, sino que le permitió a la pareja ganar el premio Wow de la gala, distinción que reconoce al mejor desempeño del programa con un estímulo económico de $1.000.