Tapón se resistía a bailar como Mario Bros en ‘Mira quién baila’, pero la apuesta le valió ganar la gala

Tapón experimentó una montaña rusa de emociones en la sétima gala de Mira quién baila, luego de que una caracterización a la que inicialmente se oponía terminara consagrándolo como el participante más destacado de la noche.

Junto a su compañera de baile, Lucía Jiménez, el artista saltó a la pista personificado como el célebre fontanero de los videojuegos Mario Bros.

La rutina no solo convenció al panel de jueces, sino que le permitió a la pareja ganar el premio Wow de la gala, distinción que reconoce al mejor desempeño del programa con un estímulo económico de $1.000.

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