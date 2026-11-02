Tapón se resistía a bailar como Mario Bros en ‘Mira quién baila’, pero la apuesta le valió ganar la gala

Tapón experimentó una montaña rusa de emociones en la sétima gala de Mira quién baila, luego de que una caracterización a la que inicialmente se oponía terminara consagrándolo como el participante más destacado de la noche.
Junto a su compañera de baile, Lucía Jiménez, el artista saltó a la pista personificado como el célebre fontanero de los videojuegos Mario Bros.
La rutina no solo convenció al panel de jueces, sino que le permitió a la pareja ganar el premio Wow de la gala, distinción que reconoce al mejor desempeño del programa con un estímulo económico de $1.000.
No obstante, el resultado positivo se gestó tras superar diferencias creativas durante las jornadas de ensayo. En el espacio posterior Mira quién habla, el intérprete admitió con franqueza que la temática de la presentación no era de su total agrado en comparación con otras.
“Sí es cierto, yo tenía otras propuestas, me hubiera gustado mucho hacer otras cosas”, reveló Tapón tras culminar la velada.
A pesar de sus dudas iniciales, el músico optó por dejar la dirección artística en manos de su pareja de pista: “Yo tengo que aprender a creer en la bailarina que me pusieron y esto es una prueba de ello”.
Por su parte, Jiménez elogió la madurez y apertura que mostró el cantante para vencer la resistencia y comprometerse con el montaje temático: “Lo he visto crecer, lo he visto entusiasmarse, ser flexible, adaptarse y de verdad poner una buena actitud”.
La semana no estuvo exenta de agotamiento físico para el intérprete, quien dedicó el triunfo a los colaboradores que están detrás de reflectores en el estudio de Canal 7.
“Ha sido una semana bien dura, pero gracias por trabajar para que nosotros nos veamos bien”, concluyó el artista.