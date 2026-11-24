La venta general de entradas para el concierto de Shakira en Costa Rica se adelantó para este martes 24 de noviembre a las 2 p. m. en el sitio web de publitickets, según informó One, productora del espectáculo. La apertura estaba programada originalmente para el 27 de noviembre.

El cambio permitirá al público comprar sus boletos tres días antes de lo anunciado y utilizar cualquier tarjeta, sin las restricciones de las etapas de preventa.

One aclaró que cada etapa de preventa cuenta con un porcentaje del inventario total de entradas asignado para cada localidad. Por esa razón, el agotamiento de los boletos destinados a una preventa no significa que se hayan terminado todas las entradas para el concierto.

“En la venta general habrá nuevas entradas disponibles”, precisó la organización.

El adelanto de la venta general se suma a los ajustes realizados desde el lunes 23 de noviembre. Ese día se agotaron las entradas asignadas a la preventa exclusiva para tarjetas Visa de Davivienda y Davibank.

Tras esa respuesta del público, la siguiente preventa para clientes de ambos bancos, prevista inicialmente para el 25 y 26 de noviembre, también se adelantó y comenzó el propio 23 de noviembre.

Shakira se presentará el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.