San Carlos tendrá su propia fiesta musical en diciembre. Se trata de El Chinamo de la Plancha, un espectáculo que reunirá a varios artistas de la zona durante dos noches, con música en vivo, karaoke y actividades para el público.

La primera edición se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Teatro del Complejo Cultural de Ciudad Quesada. La iniciativa es producida y dirigida por Gabriel Ramírez, conocido artísticamente como RAMZI.

Entre los artistas que subirán al escenario figuran Bryan Villalobos, Bryan Quesada, Andrés Rojas, el dúo Marcos y Aarón, Joss Araya, Andreina Vázquez, Kike Ramírez y el propio RAMZI, quien tendrá a su cargo el cierre de las dos jornadas.

La actividad comenzará a las 3 p. m. con música de DJ y animación. Además, de 6 a 7 p. m. se realizará un concurso de karaoke, en el que se premiará al mejor participante de cada noche.

La música no será el único atractivo

El Chinamo de la Plancha también tendrá espacios gastronómicos y experiencias de marcas nacionales y locales. La La Land Coffee Jazz ofrecerá productos de temporada, entre ellos tamales, rompope y galletas navideñas, mientras que Perfumania Deluxe tendrá una cata de perfumes.

La producción también habilitará una alfombra roja para que los asistentes puedan tomarse fotografías.

El Chinamo de la Plancha celebrará su primera edición en San Carlos el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Teatro del Complejo Cultural de Ciudad Quesada. (RAMZI/Cortesía)

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los organizadores habilitaron tres localidades para el espectáculo. La primera es Rompope VIP, con capacidad para 10 personas, sillones frente al escenario, bebidas de cortesía y atención personalizada, por ¢200.000.

También estará El Portal, que ofrece una mesa coctelera para cuatro personas, cuatro sillas y cuatro cócteles de cortesía, por ¢50.000. La tercera opción es La Pulpería, ubicada en la zona de gradería, con entradas a ¢8.000 que incluyen una bebida de cortesía.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar sus espacios mediante WhatsApp al 6201-7214.