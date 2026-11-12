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Rodezel sobre su invitación a los Latin Grammy: ‘Es un sueño hecho realidad compartir aires con personas que admiro’

El músico y ‘streamer’ costarricense destacó la participación de su amigo Kendall Peña, quien está nominado

Rodezel, quien aprendió música de manera autodidacta, calificó su asistencia a los Latin Grammy como un paso adelante en su sueño de lograr una nominación.
Rodezel, quien aprendió música de manera autodidacta, calificó su asistencia a los Latin Grammy como un paso adelante en su sueño de lograr una nominación. JOHN DURAN

Valeria Yuliana Arce Orozco y Fiorella Montoya