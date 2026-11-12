Rodezel sobre su invitación a los Latin Grammy: ‘Es un sueño hecho realidad compartir aires con personas que admiro’

El creador de contenido costarricense Rodezel figura entre los invitados especiales de la ceremonia de los Latin Grammy, un encuentro que reúne a las principales figuras de la industria sonora para reconocer la excelencia en la música y las producciones discográficas.

La asistencia del popular streamer e intérprete nacional a la gala se concretó gracias a una gestión conjunta entre las plataformas Filtr y Aeropost, permitiéndole vivir de cerca la experiencia de la premiación más relevante de la música en español y portugués.

“Después de años haciendo música y contenido musical, me llena de ilusión estar aquí, especialmente porque es un evento donde une muchas cosas que me gustan y mucho talento latino”, expresó el costarricense a ‘La Nación’ acerca de su llegada a la ceremonia.

Para Rodezel, quien ha desarrollado su faceta como productor y compositor de manera independiente sin formación académica formal, participar en la actividad representa un impulso significativo dentro de su carrera artística.

“Como alguien que aprendió por su cuenta a hacer música, es apasionante la idea de estar aquí y un sueño hecho realidad compartir aires con personas que admiro y de las que puedo aprender, es un sueño algún día ganar una nominación y estar invitado hoy es un paso adelante. Espero llevarme aprendizajes al ver todo este mundo en persona y ver cómo podemos contribuir a poner nuestra bandera en el mapa”, destacó.

El músico costarricense Kendall Peña representa al país en los Latin Grammy tras obtener una nominación en la categoría de 'Mejor Nuevo Artista'. (Instagram/redes sociales)

Además de su propia vivencia en la gala, el artista aprovechó su presencia en el evento para destacar la participación del también costarricense Kendall Peña, quien figura en la lista oficial de nominados de esta edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

“Mi amigo Kendall Peña es nominado y me enorgullece mucho su participación y representación tica en esta ceremonia, su proyecto es muy bueno y merece el reconocimiento que está teniendo”, concluyó Rodezel.