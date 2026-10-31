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Revelan la insólita causa de muerte de famoso actor de ‘Mad Max’

Con una trayectoria de más de 70 películas, el actor compartió pantalla con figuras del cine de acción como Chuck Norris y Jackie Chan

Richard Norton, quien interpretó al Prime Imperator en 'Mad Max: Fury Road', murió a los 75 años tras sufrir una reacción anafiláctica.
Richard Norton, quien interpretó al Prime Imperator en 'Mad Max: Fury Road', murió a los 75 años tras sufrir una reacción anafiláctica.
Fátima Jiménez
Richard Norton, quien interpretó al Prime Imperator en 'Mad Max: Fury Road', murió a los 75 años tras sufrir una reacción anafiláctica. (Archivo. /Mad Max. )

A más de un año de su partida, se reveló la causa de muerte de Richard Norton, reconocido actor que interpretó al Prime Imperator, uno de los principales hombres de confianza del villano Immortan Joe, en Mad Max: Fury Road (2015).

Además de actuar, trabajó en la coordinación y coreografía de las escenas de combate y entrenó a Charlize Theron para la película.