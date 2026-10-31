Revelan la insólita causa de muerte de famoso actor de ‘Mad Max’

Richard Norton, quien interpretó al Prime Imperator en 'Mad Max: Fury Road', murió a los 75 años tras sufrir una reacción anafiláctica.

A más de un año de su partida, se reveló la causa de muerte de Richard Norton, reconocido actor que interpretó al Prime Imperator, uno de los principales hombres de confianza del villano Immortan Joe, en Mad Max: Fury Road (2015).

Además de actuar, trabajó en la coordinación y coreografía de las escenas de combate y entrenó a Charlize Theron para la película.

Según el informe forense recientemente publicado y obtenido por la revista People, el intérprete de 75 años falleció el 30 de marzo del 2025 como consecuencia de un paro cardíaco en su domicilio tras la autoadministración de una terapia con péptidos que había comenzado recientemente.

Los riesgos de la sustancia

De acuerdo con el informe forense, las inyecciones de ciertos tipos de péptidos se utilizan cada vez más en el rendimiento deportivo para acelerar la recuperación y el crecimiento muscular.

Sin embargo, no están aprobadas por la TGA (Administración de Productos Terapéuticos) ni por ninguna autoridad reguladora mundial para uso humano.

Según el documento, el uso de péptidos en este contexto se considera mayoritariamente experimental en humanos y su toxicología es en gran medida desconocida.

El inicio del tratamiento

Dos semanas antes de su muerte, Norton le comentó a su médico que estaba interesado en la terapia con péptidos y agregó que ya había tomado esa sustancia con un médico anterior para tratar la fatiga, la disminución de la recuperación física, el dolor de hombro y la pérdida de masa muscular magra, según el informe.

Ambos hablaron sobre los riesgos y se le realizaron análisis de sangre. El 19 de marzo le aprobaron la terapia con péptidos, reconociendo que el tratamiento se considera experimental y se prescribe fuera de las indicaciones autorizadas, pero bajo una estrecha supervisión clínica, con un seguimiento continuo y teniendo en cuenta las necesidades y respuestas individuales de cada paciente.

Richard Norton había comenzado una terapia experimental con péptidos antes de morir. Él reconoció ante una enfermera que se administraba el doble de la dosis prescrita. (IMDB/Instagram/Archivo. )

La sobredosis y los momentos previos

El 25 de marzo, Norton le dijo a su médico que se sentía bien y que el tratamiento estaba funcionando.

Tres días después, se comunicó con una enfermera en el consultorio, alegando que se le había caído y roto el frasco de su dosis, por lo que solicitó un reemplazo que le fue entregado, junto con la administración de dos péptidos adicionales.

En ese momento, admitió que se estaba administrando el doble de la dosis prescrita, ante lo cual la enfermera le aconsejó ajustarse únicamente a la cantidad indicada.

Aproximadamente a las 9 p. m. de ese día, su esposa, Judy Green, informó de que Norton sintió calor y rubor, y luego se desplomó y perdió el conocimiento después de aplicarse su segunda dosis del día.

La cónyuge contactó al médico antes de llamar a los servicios de emergencia y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a su esposo hasta que llegaron los paramédicos, poco antes de las 9:30 p. m.

Norton fue trasladado al hospital, donde se observaron niveles elevados de triptasa y troponina. Los médicos constataron que sufrió un paro cardíaco tras experimentar una reacción anafiláctica por la inyección del fármaco. Falleció el 30 de marzo de 2025 a las 10:17 a. m.

Green expresó en una publicación de Instagram su dolor ante la noticia: “Estoy aturdida y devastada, no tengo palabras, lo he perdido todo”.