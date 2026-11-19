La causa de muerte del actor británico Patrick Stewart, ícono del cine y la televisión, fue revelada varios días después de su fallecimiento, a los 86 años.

Según informó el sitio web TMZ, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles confirmó este jueves 19 de noviembre que el intérprete murió a causa de la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El documento emitido por las autoridades también señala que Stewart sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El actor alcanzó reconocimiento internacional por sus papeles en importantes producciones. En la saga cinematográfica X-Men interpretó al profesor Charles Xavier, mientras que en la serie de ciencia ficción Star Trek dio vida al capitán Jean-Luc Picard.

En cuanto a su vida personal, Patrick Stewart se casó en tres ocasiones y tuvo dos hijos. Su trayectoria también recibió reconocimientos de la monarquía británica: en el 2001 fue distinguido como Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en el 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero, según informó el diario El País.