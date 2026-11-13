Recordada expresentadora costarricense se sometió a este procedimiento estético (VIDEO)

Pamela Méndez, expresentadora de televisión y ex pareja del actor Daniel Moreno, compartió con sus seguidores el procedimiento estético al que decidió someterse para suavizar sus líneas de expresión de cara a las celebraciones de fin de año.

Por medio de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Méndez se mostró desde el consultorio de la doctora Jeniree Gutiérrez mientras le realizaban múltiples aplicaciones en la zona de la frente, proceso que describió entre risas como su “dosis de la eterna juventud”.

“Todos esos puntitos blancos le estamos metiendo: ¡Oro líquido! Llamado toxina botulínica. ¿Para qué? Para quitar las arrugas”, explicó Méndez.

Expresentadora de televisión se sometió a este procedimiento estético

Aclaración ante los comentarios en redes

La ex presentadora aprovechó el espacio junto a la especialista para responder de manera directa a quienes suelen cuestionar los retoques estéticos o afirmar que este tipo de sustancias transforman las facciones de la cara.

“Y ni me vengan a decir: ‘¡Ay! Es que por eso le cambia la cara’, porque esto no cambia la cara, solo quita las arrugas. Entonces hace que uno se vea más fresco, más joven”, aseguró, a lo que la doctora Gutiérrez respaldó señalando que la toxina botulínica “no rellena, no deforma y no es permanente”.

Asimismo, la costarricense desmintió las especulaciones de algunos usuarios sobre el volumen de su boca, aclarando que nunca se ha inyectado esa sustancia en dicha zona.

“Y para los que dicen: ‘¡Ay! Que bótox en los labios’. En los labios no se ponen bótox, y estos son mis labios, ¿cierto, o no, doctora?”, consultó Méndez frente a la cámara, recibiendo la confirmación de la médica: “Sí, la verdad sí. Pame siempre ha tenido labios grandes, la gente sí es envidiosa”.

Finalmente, adelantó que los resultados óptimos del tratamiento se apreciarán en un plazo de dos semanas, justo a tiempo para la temporada navideña.