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Recordada expresentadora costarricense se sometió a este procedimiento estético (VIDEO)

La empresaria y su especialista aclararon que dicho tratamiento no es permanente ni deforma la estructura de su rostro

Pamela Méndez es recordada porque trabajó en Canal 9 y, además, por ser expareja de Daniel Moreno, de La Media Docena, con quien tiene una hija
Pamela Méndez es recordada por su paso en Canal 9 y, además, por ser expareja de Daniel Moreno, de La Media Docena, con quien tiene una hija. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco