Reconocida cantante será operada por un problema de salud: Esto reveló la intérprete

La cantante mexicana Kenia Os dio a conocer que deberá someterse a una intervención quirúrgica en diciembre próximo, debido a un cuadro de endometriosis diagnosticado tiempo atrás.
El anuncio lo realizó la propia artista durante una transmisión en vivo, donde decidió sincerarse sobre los problemas de salud que ha venido enfrentando en silencio.
“Se los voy a decir porque es parte de mí y es parte de lo que estoy viviendo, y sé que puedo ayudar a muchísimas mujeres compartiendo esta información. Hace muchísimo tiempo me detectaron endometriosis... Me da ansiedad, pero sí, me van a operar”, expresó la artista.
La creadora de contenido, quien también ha lidiado con el síndrome de ovario poliquístico (SOP), relató que anteriormente lograba sobrellevar la condición mediante tratamiento médico; sin embargo, el avance de la afección determinó la necesidad de recurrir al quirófano a finales de este 2026.
“Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que, por ejemplo en México, hay muchísima desinformación de las hormonas, de los procesos hormonales”, explicó la intérprete de Malas decisiones.
La endometriosis es un trastorno en el que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este, lo que suele desencadenar fuertes dolores pélvicos, ciclos menstruales incapacitantes, adherencias en órganos vecinos e implicaciones en la fertilidad.