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Reconocida cantante será operada por un problema de salud: Esto reveló la intérprete

La mexicana compartió con sus seguidores que entrará al quirófano a fin de año para tratar su condición

Kenia Os afirmó que documentará su intervención médica para concientizar sobre los padecimientos hormonales en las mujeres.
Kenia Os afirmó que documentará su intervención médica para concientizar sobre los padecimientos hormonales en las mujeres. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco

La cantante mexicana Kenia Os dio a conocer que deberá someterse a una intervención quirúrgica en diciembre próximo, debido a un cuadro de endometriosis diagnosticado tiempo atrás.

El anuncio lo realizó la propia artista durante una transmisión en vivo, donde decidió sincerarse sobre los problemas de salud que ha venido enfrentando en silencio.

“Se los voy a decir porque es parte de mí y es parte de lo que estoy viviendo, y sé que puedo ayudar a muchísimas mujeres compartiendo esta información. Hace muchísimo tiempo me detectaron endometriosis... Me da ansiedad, pero sí, me van a operar”, expresó la artista.