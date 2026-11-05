Reconocida cantante de Timbiriche rechaza disculpa pública de Luis de Llano: ‘Esa no es la que le ordenó el tribunal’

El productor musical mexicano, Luis de Llano Macedo, publicó un video para ofrecer una solicitud formal de perdón a la cantante Sasha Sokol, en cumplimiento con la condena por daño moral ratificada en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.

No obstante, la intérprete rechazó de manera categórica la grabación y acusó al creativo de haber incurrido en un nuevo desacato judicial.

La pugna legal entre ambos se remonta a marzo de 2022, cuando De Llano afirmó en el programa de entrevistas de Yordi Rosado que mantuvo una relación amorosa con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Dicha confesión motivó una demanda civil por parte de la exintegrante de Timbiriche, quien alegó revictimización, abuso de poder y daño moral.

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