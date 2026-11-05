Reconocida cantante de Timbiriche rechaza disculpa pública de Luis de Llano: ‘Esa no es la que le ordenó el tribunal’

El productor musical mexicano, Luis de Llano Macedo, publicó un video para ofrecer una solicitud formal de perdón a la cantanteSasha Sokol, en cumplimiento con la condena por daño moral ratificada en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.
No obstante, la intérprete rechazó de manera categórica la grabación y acusó al creativo de haber incurrido en un nuevo desacato judicial.
La pugna legal entre ambos se remonta a marzo de 2022, cuando De Llano afirmó en el programa de entrevistas de Yordi Rosado que mantuvo una relación amorosa con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Dicha confesión motivó una demanda civil por parte de la exintegrante de Timbiriche, quien alegó revictimización, abuso de poder y daño moral.
En el material audiovisual, difundido en el canal de YouTube Cumplimiento Luis de Llano, el productor leyó una declaración formal en la que reconoció el mandato dictado por el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México:
“Hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra, derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los ochentas”, pronunció De Llano.
El productor también admitió que sus intervenciones ante la prensa fueron perjudiciales.
“Reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo del 2022 en el programa La Entrevista de Yordi Rosado, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022, fueron desafortunadas e inexactas, y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted”.
Asimismo, se comprometió formalmente a no volver a mencionarla en medios de comunicación ni redes sociales.
Sin embargo, a través de sus perfiles oficiales, la artista desestimó la validez del video al argumentar que el productor modificó a su conveniencia el contenido que debía leer.
“Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, denunció la cantante.
Según detalló la intérprete de Rueda mi mente, la sentencia definitiva exigía que De Llano reconociera de forma explícita dos aspectos cruciales que no figuraron en su mensaje: que ella, siendo menor de edad, carecía de facultades para consentir dicha relación debido a su posición de poder, y que sus padres nunca fueron cómplices del vínculo.
“Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente, salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, aseveró Sokol.