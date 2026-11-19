Renée Hoenderkamp, presentadora británica de televisión y, además, enfermera especializada del Servicio Nacional de Salud de su país, anunció durante un programa en vivo que está embarazada a sus 59 años.

La revelación la hizo en la transmisión del espacio GB News. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, quienes no ocultaron la impresión.

Según la revista People, la mujer espera a su tercer hijo casi 40 años después de dar a luz a su primer bebé.

Los compañeros de programa de la presentadora Renée Hoenderkamp no ocultaron su impresión tras enterarse de que ella está embarazada a sus 59 años. (Captura de video)

De acuerdo con la revista especializada en farándula, Hoenderkamp comentaba un tema respecto a que la secretaria de Vivienda, Angela Rayner, proporcionara alojamiento a aproximadamente 1.200 solicitantes de asilo varones en Piddington. “No podía creerlo. La razón es que, obviamente, soy mujer, pero también soy madre, y soy madre de un hijo adulto y de una niña muy pequeña. Y hoy tengo una noticia que dar al panel, algo que ellos no saben, ni tampoco nadie más, por cierto”, dijo al aire.

“En realidad, pronto seré madre de tres”, anunció Hoenderkamp, revelando que tiene 12 semanas de embarazo. Añadió que se le “hierve” la sangre al pensar en Piddington y en el futuro de sus hijos, antes de reparar en las reacciones de sus copresentadores. “Se han quedado todos muy callados”, dijo Hoenderkamp. Los integrantes del panel, todos hombres, empezaron a hablar a la vez; uno admitió: “Estoy confundido”. Otro le preguntó si hablaba en serio; replicó People sobre la curiosa situación.

Al cierre de la transmisión, todos felicitaron a la madre.