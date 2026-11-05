¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio?: ‘Tenía mucho que ver con los novios’

Paulina Rubio recordó el origen de su rivalidad con Thalía, pues la intérprete mexicana explicó que, lejos del ego artístico,las disputas sentimentales y las presiones familiares afectaron la amistad forjada durante los primeros años en la agrupación juvenil Timbiriche.
Durante una distendida charla con el comunicador Yordi Rosado, la intérprete de Ni una sola palabra se sinceró sobre las tensiones acumuladas que dinamitaron la relación entre ambas, asegurando que el choque entre sus personalidades era inevitable.
“Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón: ¡Por cualquier cosa! Entonces creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas, ¿No?”, confesó la artista al analizar la rivalidad.
Pese a los altercados públicos que protagonizaron en el pasado, la Chica Dorada enfatizó que antes de la enemistad existió un lazo sincero de complicidad, el cual se vio afectado tanto por factores externos como por celos.
“Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo, y su mamá no la dejaba ser mi amiga, porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no le envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni… ni María la del barrio, ni nada. Era mi amiga”, rememoró Rubio.
Al profundizar en las causas reales de la fricción, la cantante descartó que se tratara de una disputa de egos por protagonismo escénico, apuntando directamente a dinámicas amorosas cruzadas entre los integrantes de la banda mexicana.
“Nosotros traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era más importante, no, no, no. Tenía mucho que ver con los novios, con… con besar a todos los del grupo o no, y con tener al novio y besar al otro. Entonces yo como que… yo que era la original, no me gustaba”, concluyó entre risas.