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¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio?: ‘Tenía mucho que ver con los novios’

La artista descartó peleas por ego profesional y explicó los verdaderos motivos que la distanciaron de su colega

La intérprete, Paulina Rubio, aseguró que antes del distanciamiento compartió una estrecha amistad con Thalía, su excompañera de Timbiriche.
La intérprete, Paulina Rubio, aseguró que antes del distanciamiento compartió una estrecha amistad con Thalía, su excompañera de Timbiriche. Adrian Soto
Valeria Yuliana Arce Orozco

Paulina Rubio recordó el origen de su rivalidad con Thalía, pues la intérprete mexicana explicó que, lejos del ego artístico,las disputas sentimentales y las presiones familiares afectaron la amistad forjada durante los primeros años en la agrupación juvenil Timbiriche.

Durante una distendida charla con el comunicador Yordi Rosado, la intérprete de Ni una sola palabra se sinceró sobre las tensiones acumuladas que dinamitaron la relación entre ambas, asegurando que el choque entre sus personalidades era inevitable.

“Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón: ¡Por cualquier cosa! Entonces creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas, ¿No?”, confesó la artista al analizar la rivalidad.