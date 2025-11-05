¿Playback en pleno show? Cantante generó polémica tras confundir el lado del micrófono: vea el video

Durante un concierto de su gira Little Miss Possessive, la cantante canadiense Tate McRae protagonizó un momento viral al tomar el micrófono al revés y dejar al descubierto que no estaba cantando en vivo.
El video del incidente alcanzó más de 13 millones de visualizaciones. Las imágenes muestran a la artista interpretando una canción mientras sostiene el micrófono con la base apuntando a su boca. En cuestión de segundos, se da cuenta del error, reacciona con evidente sorpresa y acomoda el dispositivo para seguir con la presentación.
El material grabado se compartió en una publicación irónica, donde se cuestiona si la cantante alguna vez ha realizado una presentación en vivo desde el inicio de su carrera. Esa publicación se convirtió en un espacio de discusión entre seguidores y críticos.
Tate McRae caught lipsync during her show.— Poltergeist (@BadMonster96) November 2, 2025
Many fans are question if she ever sang live since the beginning of her career.pic.twitter.com/SvDw3V3vWR
En los comentarios, algunos usuarios aseguraron que McRae utiliza una pista de fondo que la acompaña mientras canta. Otros afirmaron que la artista no oculta el uso de playback porque su enfoque principal está en la coreografía y la puesta en escena. Incluso, hubo quien indicó que en los conciertos recientes alrededor del 80% del show se apoya en grabaciones y solo canta de forma directa en momentos puntuales.
Ante la controversia, la intérprete respondió en su cuenta de TikTok. Publicó un video donde canta su éxito Purple Lace Bra, acompañado del mensaje: “Porque, aparentemente, no canto en mis shows”.
