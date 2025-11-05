Viva

¿Playback en pleno show? Cantante generó polémica tras confundir el lado del micrófono: vea el video

La canadiense confundió el lado del micrófono y la pista siguió, lo que avivó el debate sobre si realmente canta en vivo

Por O Globo / Brasil / GDA
Un error en el escenario dejó expuesto el uso de playback por parte de Tate McRae y desató fuertes reacciones en redes
Un error en el escenario dejó expuesto el uso de playback por parte de Tate McRae y desató fuertes reacciones en redes (O Globo/X: @BadMonster96)







