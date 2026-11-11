El origen del falso apagón mundial que desata alarma en redes sociales

No existe evidencia sobre un colapso eléctrico mundial para el 17 de noviembre de 2026. Diversas publicaciones en redes sociales promueven una teoría sobre 90 días sin suministro en el planeta. La versión carece por completo de respaldo científico.

El mensaje viral combina elementos sin conexión: una escena de los Simpson y un simulacro gubernamental en Estados Unidos. Dichos sucesos transcurren de forma independiente. Ninguno de ellos anticipa una crisis energética internacional.

La alarma creció en territorio brasileño tras la difusión de un mensaje falso atribuido a Google. El texto instaba a mirar el desenlace de un capítulo televisivo para comprobar una supuesta profecía. Ninguna autoridad respalda este rumor digital.

El episodio de los Simpson aludido corresponde a It’s a Blunderful Life, transmitido originalmente en noviembre de 2023. La historia presenta un incendio en la planta nuclear de Springfield. El percance provoca un corte de luz local dentro de la ficción.

El argumento de la caricatura jamás menciona el año 2026. Tampoco plantea una suspensión global de los servicios de telecomunicación. La relación con el 17 de noviembre surgió por interpretaciones de internautas sobre un ejercicio federal de emergencia.

En redes sociales hay rumores sobre un apagón mundial el 17 de noviembre. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

En esa misma fecha, autoridades de Estados Unidos realizarán una práctica programada. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dirigen el simulacro del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). La actividad iniciará a las 2:20 p. m. en hora del este estadounidense.

Las estaciones de radio y televisión emitirán una advertencia informativa durante un minuto. El procedimiento responde a un mandato legal estadounidense con frecuencia trienal. La directriz oficial descarta desconexiones en la red de internet, alteraciones en servicios bancarios o un apagón.