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Planeta insólito

El origen del falso apagón mundial que desata alarma en redes sociales

Publicaciones virales mezclaron una escena animada con una prueba técnica oficial en Norteamérica para advertir sobre un colapso eléctrico inexistente

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La teoría de un corte de energía global carece de bases; el origen real radica en un simulacro de emergencia estadounidense y coincidencias de ficción. Imagen con fines ilustrativos. Imagen con fines ilustrativos. Rafael Pacheco Granados
O Globo