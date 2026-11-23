Walter Campos ha vivido casi dos meses de readaptación luego de haber sido despedido de Teletica el pasado 25 de setiembre, lugar en el que tenía cerca de 22 años de trabajar.

En una publicación en sus redes sociales contó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. “Será parte de un trabajo más amplio, con más calma, para YouTube y otras plataformas”, escribió en una publicación que acompañó con una serie de fotografías.

Walter Campos trabajó en Teletica por casi 22 años. (Archivo)

Además, abrió su corazón para contar que ha vivido un tiempo de aprendizaje.

“Siendo más honesto todavía: estoy teniendo que reaprender a contar las cosas más desde mi propia voz y no tanto ‘teniendo que ajustarme’ a un espacio, en un medio, con otros factores a tomar en cuenta. En fin, cosas que a un geek de la comunicación le emocionan”, escribió.

Campos afirmó que está “disfrutando el proceso, honrando el camino y combinando instinto y aprendizaje”.

El comunicador fue presentador del programa 7 estrellas y estuvo también en formatos como Buen día, En vivo, los premios Óscar, Miss Costa Rica y seis elecciones presidenciales.