Paris Jackson emprendió acciones legales por la herencia de Michael Jackson a 17 años de su muerte

Paris Jackson acudió a los tribunales para exigir el traslado de $600 millones a un fideicomiso familiar. El recurso busca beneficiar tanto a la joven de 28 años como a sus hermanos Prince y Bigi Jackson.
El conflicto legal surge 17 años después de la muerte del cantante. La disputa cuestiona de forma directa el manejo del patrimonio del artista.
La demandante sostiene que el fondo carece todavía de los montos correspondientes. Ella señala este faltante a pesar de las ganancias constantes por derechos musicales y proyectos comerciales del músico.
Los administradores de los bienes rechazaron las acusaciones de inmediato. De acuerdo con el medio USA Today, la defensa legal calificó los señalamientos de retención económica como una invención.
Los representantes del patrimonio sostienen la entrega previa de más de $200 millones para los tres hijos del cantante. A la vez, la defensa alegó una disputa con las autoridades tributarias por $700 millones en tributos y multas.
Los representantes informaron el 3 de noviembre sobre un fallo a su favor. La resolución redujo el cobro fiscal, pero el proceso legal continúa abierto a posibles cambios.
La autoridad judicial revisará el reclamo de Paris el 4 de diciembre. En esa audiencia, el juez decidirá sobre la entrega de los recursos.