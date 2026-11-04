Paris Jackson emprendió acciones legales por la herencia de Michael Jackson a 17 años de su muerte

Paris Jackson acudió a los tribunales para exigir el traslado de $600 millones a un fideicomiso familiar. El recurso busca beneficiar tanto a la joven de 28 años como a sus hermanos Prince y Bigi Jackson.

El conflicto legal surge 17 años después de la muerte del cantante. La disputa cuestiona de forma directa el manejo del patrimonio del artista.

Paris Jackson realiza la gestión 17 años después de la muerte de Michael Jackson. (MICHAEL TRAN/AFP)

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

