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Paris Jackson emprendió acciones legales por la herencia de Michael Jackson a 17 años de su muerte

La hija del artista exige el giro de $600 millones para ella y sus hermanos, mientras los albaceas defienden la gestión ante reclamos tributarios

La hija del cantante acudió a la vía judicial para exigir $600 millones a los albaceas del patrimonio musical, 17 años después del fallecimiento.
La hija del cantante acudió a la vía judicial para exigir $600 millones a los albaceas del patrimonio musical, 17 años después del fallecimiento. Tiziana Fabi AFP / Vincent Amalvi AFP
O Globo

Paris Jackson acudió a los tribunales para exigir el traslado de $600 millones a un fideicomiso familiar. El recurso busca beneficiar tanto a la joven de 28 años como a sus hermanos Prince y Bigi Jackson.

El conflicto legal surge 17 años después de la muerte del cantante. La disputa cuestiona de forma directa el manejo del patrimonio del artista.

La cantante y actriz estadounidense Paris Jackson asiste a la fiesta posterior a los premios Grammy de Universal Music Group en Nya Studios West, en Los Ángeles, el 1 de febrero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP)
Paris Jackson realiza la gestión 17 años después de la muerte de Michael Jackson. (MICHAEL TRAN/AFP)