Nueve talentos costarricenses brillarán con la Sinfónica Nacional por ganar concurso Jóvenes Solistas 2025

Los músicos seleccionados tocan instrumentos como contrabajo, trombón, fagot, viola, piano, flauta y saxofón

Por Fiorella Montoya

La ilusión de brillar en el escenario tocándo su instrumento favorito o cantando una histórica canción será realidad para nueve jóvenes costarricenses, quienes fueron elegidos para ser parte de un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.








