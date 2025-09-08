Nueve talentos costarricenses brillarán con la Sinfónica Nacional por ganar concurso Jóvenes Solistas 2025

La ilusión de brillar en el escenario tocándo su instrumento favorito o cantando una histórica canción será realidad para nueve jóvenes costarricenses, quienes fueron elegidos para ser parte de un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

LEA MÁS: Giancarlo Guerrero: ‘Todos podemos estar bajo el mismo techo, pero no estamos en el mismo concierto’

La elección formó parte del concurso Jóvenes Solistas 2025, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Centro Nacional de la Música (CNM). Las personas elegidas tienen un rango de edad entre los 16 y los 24 años.

Además de una cantante, los ocho artistas restantes tocan los instrumentos de contrabajo, trombón, fagot, viola, piano, flauta y saxofón.

La Orquesta Sinfónica Nacional tendrá un concierto con los jóvenes solistas el 23 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Nacional. (Cortesía)

Esta exclusiva competencia dio inicio en 1981 con el objetivo de “incentivar a jóvenes intérpretes en el repertorio solístico”, según reza el comunicado difundido por el CNM. Desde sus inicios tuvo como propósito ofrecer una plataforma que impulse nuevas generaciones de músicos y cantantes costarricenses en la escena nacional.

Este evento elige a los músicos cada dos años y consta de dos fases de audiciones, entre instrumentistas y cantantes, que muestran su talento ante un jurado integrado por artistas nacionales e internacionales. Este evento elige a los músicos cada dos años y consta de dos fases de audiciones, entre instrumentistas y cantantes, que muestran su talento ante un jurado integrado por artistas nacionales e internacionales.

Los jóvenes vivirán su gran noche durante una presentación que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Nacional.

Estos son los participantes elegidos: