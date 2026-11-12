Nancy Dobles cumple 49 años y revela su secreto para verse bien

Nancy Dobles celebra este 12 de noviembre sus 49 años y sus redes sociales se llenaron de felicitaciones.

Entre las felicitaciones que recibió la presentadora destacó la de sus amigos de Hobby Arte y Planta, un emprendimiento de plantas que participa con frecuencia en los segmentos de Buen día, el programa que conduce Dobles.

En la publicación compartieron un video en el que aparece Sarita, hija del dueño del emprendimiento, dándole un cariñoso abrazo a Dobles. Además de felicitarla, revelaron la respuesta que les dio la presentadora cuando le preguntaron por su secreto para verse tan bien.

Comer bien, hacer ejercicio y siempre sonreír es el secreto de Nancy Dobles para verse bien. En sus redes suele compartir sus entrenamientos con pesas y ejercicios con su propio peso corporal. (Tomada de redes /Archivo.)

“Ayer le preguntamos cuál era el secreto para verse así de bien y nos dijo: hay que comer bien, hacer ejercicio y siempre sonreír”, escribieron.

La cumpleañera no dejó pasar el detalle y reposteó la publicación en sus historias de Instagram, donde acompañó el video del abrazo con un breve mensaje: “Los quiero”.

El ejercicio es parte de la rutina que Dobles suele mostrar en sus redes sociales. La presentadora comparte con sus seguidores momentos de sus entrenamientos, en los que combina ejercicios con pesas y movimientos con su propio peso corporal.