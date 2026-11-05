‘Nadie nos prepara para esto’: Johanna Villalobos recuerda los momentos de angustia en su parto

La comunicadora costarricense Johanna Villalobos abrió su corazón en redes sociales para relatar uno de los episodios más vulnerables de su vida: la experiencia durante el parto de su hijo, una vivencia que calificó como fuerte y aterradora.
A través de sus plataformas digitales, la creadora de contenido anunció el estreno de un episodio de su pódcast, en el que estuvo acompañada por su ginecóloga, la doctora Isabel Gamboa, quien llevó el control de todo su proceso gestacional.
“Es la historia de todo mi parto, de todo lo que fue el parto, la emergencia... Es un pódcast demasiado personal, me mueve todo. Ni lo volví a ver; yo le dije a mi esposo: ‘Posteémoslo ya’”, compartió Villalobos al recordar el nivel de impacto que le genera revivir lo sucedido.
La locutora reconoció que rememorar la experiencia la llena de nerviosismo debido a la crudeza de la situación, aunque rescata la bendición de sostener a su pequeño en brazos.
“Mueve un montón de fibras sensibles de todo lo que pasé, que fue algo demasiado fuerte, algo muy aterrador, pero a la vez me trajo la cosa más linda que he tenido en toda mi vida”, relató.
El propósito central de la conversación entre la comunicadora y su doctora radica en derribar la idea de que la maternidad transcurre siempre sin sobresaltos, visibilizando condiciones de alta peligrosidad para la madre y el bebé, como la preeclampsia.
“Estar embarazada es algo lindísimo, pero también es ponernos a nosotras en un estado de emergencia, de que todo puede pasar. Hablamos de preeclampsia, de todo lo que puede surgir en un embarazo, de alertas, de que nosotras cuando tengamos un embarazo sepamos incluso antes de cómo debería estar el cuerpo preparado para todo lo que va a suceder”, concluyó Villalobos.