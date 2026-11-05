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‘Nadie nos prepara para esto’: Johanna Villalobos recuerda los momentos de angustia en su parto

La creadora de contenido abordó el complicado nacimiento de su hijo junto a su ginecóloga

Johanna Villalobos
La creadora de contenido abordó en su espacio digital los riesgos de la preeclampsia para crear conciencia entre futuras madres. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco

La comunicadora costarricense Johanna Villalobos abrió su corazón en redes sociales para relatar uno de los episodios más vulnerables de su vida: la experiencia durante el parto de su hijo, una vivencia que calificó como fuerte y aterradora.

A través de sus plataformas digitales, la creadora de contenido anunció el estreno de un episodio de su pódcast, en el que estuvo acompañada por su ginecóloga, la doctora Isabel Gamboa, quien llevó el control de todo su proceso gestacional.

“Es la historia de todo mi parto, de todo lo que fue el parto, la emergencia... Es un pódcast demasiado personal, me mueve todo. Ni lo volví a ver; yo le dije a mi esposo: ‘Posteémoslo ya’”, compartió Villalobos al recordar el nivel de impacto que le genera revivir lo sucedido.