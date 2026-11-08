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Viva

Músico de Países Bajos encontró en Costa Rica inspiración para canción de más de 100.000 reproducciones

Laszlo Van Leeuwen, conocido artísticamente como Jungle Laz, grabó en Costa Rica una canción inspirada en la naturaleza local

Van Leeuwen combina hip-hop alternativo con influencias africanas y sonidos de distintas culturas en su propuesta musical.
Laszlo Van Leeuwen, conocido artísticamente como Jungle Laz, encontró en Costa Rica la inspiración para crear Jungle Boy. Sitio web del artista
Jorge Arturo Mora