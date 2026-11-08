Músico de Países Bajos encontró en Costa Rica inspiración para canción de más de 100.000 reproducciones

La selva costarricense terminó convirtiéndose en algo más que un escenario para Laszlo Van Leeuwen. Entre sus sonidos y paisajes, este músico neerlandés encontró la inspiración para crear una canción que hoy supera las 100.000 reproducciones en Spotify.

Se trata de Jungle Boy, un tema que combina hip-hop alternativo con influencias africanas y sonidos experimentales, en una propuesta que el propio artista describe como una “jungle jam” y un reflejo de uno de los momentos más importantes de su vida.

Aventura musical en Costa Rica

Van Leeuwen nació en Utrecht, Países Bajos, pero su historia ha transcurrido lejos de su lugar de origen. Creció entre África y Asia, ha recorrido más de 20 países y durante años llevó una vida itinerante que lo acercó a distintas culturas y formas de entender la música.

Ese recorrido lo llevó también a Costa Rica, donde encontró el entorno para desarrollar uno de sus proyectos musicales más personales. Durante su estancia en el país, vivió en Osa junto a su pareja y sus dos hijas, donde escribió y grabó Jungle Boy y dedicó un año a filmar las imágenes que acompañan su videoclip.

Van Leeuwen combina hip-hop alternativo con influencias africanas y sonidos de distintas culturas en su propuesta musical. (Sitio web del artista/Cortesía)

“Jungle Boy es una canción especial. Es una oda a cómo la selva te cambia. Se convierte en parte de ti y se expresa a través de ti. Y una vez que forma parte de ti, siempre seguirá siendo parte de ti”, cuenta Van Leeuwen.

Curiosamente, su experiencia en el país no fue idílica. A finales del 2023, Van Leeuwen y su familia enfrentaron un problema de salud mientras vivían en Costa Rica. Los cuatro contrajeron leishmaniasis, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de flebótomos que puede provocar lesiones en la piel.

El músico desarrolló 14 lesiones y, ante la situación que atravesaba su familia, tomó la decisión de abandonar la selva y regresar a Sudáfrica para recibir tratamiento y recuperarse.

Lejos de describir aquella experiencia únicamente como una tragedia, Van Leeuwen la incorporó a su manera de entender el vínculo que había construido con la naturaleza.

“Conocí la selva, nos enamoramos y ella me despertó. Después me dejó su marca para que el mundo supiera que le pertenezco y me dejó ir para compartir nuestras creaciones con el mundo”, cuenta el músico.

Durante el 2026, Van Leeuwen publicó cuatro EP de cinco canciones cada uno, además de un proyecto instrumental de 44 composiciones y varios videoclips oficiales.

Su propuesta combina hip-hop con influencias africanas y sonidos de distintas culturas. Es una mezcla que guarda relación con su propia historia: comenzó a interesarse por el rap a los 13 años, cuando vivía en Ghana, donde participó en batallas de improvisación y realizó sus primeras grabaciones.

Para conocer más sobre su trabajo, el artista mantiene su sitio oficial en junglelaz.net y sus lanzamientos, como Jungle Boy, están disponibles en Spotify.