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Murió querida actriz de ‘El Chavo del 8′: ‘Su participación será parte de este legado’

La intérprete se suma a la lista de artistas fallecidos que acompañaron a Roberto Gómez Bolaños Chespirito en el éxito de la comedia latinoamericana

Elenco de 'El Chavo del 8'.
Varios actores y actrices del programa 'El Chavo del 8' han fallecido, entre ellos, su creador Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Archivo
Jessica Rojas Ch.