Murió querida actriz de ‘El Chavo del 8′: ‘Su participación será parte de este legado’

La vecindad de El Chavo del 8 está de luto una vez más con el anuncio de la muerte de una de sus vecinas. La actriz Regina Torné, quien interpretó Gloria, en una de las dos versiones de la tía de Paty, falleció a los 82 años.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación”, escribió la organización en sus redes sociales.

La intérprete también trabajó en la película mexicana Como agua para chocolate (1992), así como en las telenovelas Clarisa (1993), Retrato de familia (1995) y La loba (2010).

Regina Torné personificó a la tía Gloria, de quien don Ramón estaba enamorado en 'El Chavo del 8'. (Captura de video)

En la clásica comedia de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, la artista personificó a la vecina nueva que enamora a don Ramón.

En la página oficial de El Chavo del 8 en Facebook la recordaron con el video de una recordada escena. “El talento de Regina Torné quedó plasmado en El Chavo del 8. Su participación permanecerá como parte de ese legado que nos sigue haciendo sonreír. En paz descanse”, reza la leyenda que publicaron junto a las imágenes.

El diario español El Mundo informó que la artista nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco. Su trabajo inició como cantante de jazz en 1962.

Varios actores que participaron en El Chavo del 8 han fallecido: Ramón Valdés (don Ramón) en 1988, Raúl Chato Padilla (Jaimito el cartero), Angelines Fernández (la Bruja del 71) en 1994 y Horacio Gómez (Godínez) en 1999.

En 2016, María Luisa Alcalá (Malicha) y Rubén Aguirre (profesor Jirafales) también partieron.

Por su parte, la mente detrás de todo el universo de El Chavo, Roberto Gómez Bolaños, murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años.