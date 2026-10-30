Murió productor de ‘MasterChef’ y ‘Operación Triunfo’

El productor y realizador de televisión español Jordi Rossell falleció este jueves 29 de octubre a los 58 años, dejando un vacío en la industria del entretenimiento hispanoamericano, donde se consagró como una de las mentes creativas detrás de MasterChef y Operación Triunfo.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Rossell se desempeñó como director, productor ejecutivo y cerebro operativo en compañías de gran escala como Gestmusic y Shine Iberia.

Colegas de la televisión, figuras del espectáculo y allegados despidieron con sentidos mensajes al productor Jordi Rossell tras confirmarse su fallecimiento. (Facebook/redes sociales)

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