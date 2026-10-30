Murió productor de ‘MasterChef’ y ‘Operación Triunfo’

El productor y realizador de televisión español Jordi Rossell falleció este jueves 29 de octubre a los 58 años, dejando un vacío en la industria del entretenimiento hispanoamericano, donde se consagró como una de las mentes creativas detrás de MasterChef y Operación Triunfo.
A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Rossell se desempeñó como director, productor ejecutivo y cerebro operativo en compañías de gran escala como Gestmusic y Shine Iberia.
Su visión técnica y narrativa fue determinante para catapultar el formato gastronómico MasterChef de España en sus versiones estándar, Celebrity y Junior, convirtiéndolo en un referente absoluto de audiencia y calidad de producción que trascendió fronteras.
De igual manera, el productor formó parte de los equipos fundacionales que pusieron en marcha Operación Triunfo a inicios de los años 2000, además de encabezar otros espacios de concurso, humor y debate en la televisión europea.