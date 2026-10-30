Murió figura clave de ‘Breaking Bad’ y películas de terror

El cineasta Peter Medak murió el martes 27 de octubre en Los Ángeles, según confirmó su familia y reportes de medios internacionales como The Hollywood Reporter, La Vanguardia y Screen Daily.

Nacido en Budapest en 1937, Medak desarrolló una trayectoria de seis décadas en la industria audiovisual, en la que trabajó tanto en cine como en televisión. Su carrera incluyó películas de terror, sátira social y crimen, además de su participación en reconocidas producciones televisivas estadounidenses.

Uno de los títulos más recordados de su filmografía es The Changeling (1980), conocida en español como Al final de la escalera, una película que lo convirtió en una figura asociada con el terror sobrenatural.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

