Murió figura clave de ‘Breaking Bad’ y películas de terror

El cineasta Peter Medak murió el martes 27 de octubre en Los Ángeles, según confirmó su familia y reportes de medios internacionales como The Hollywood Reporter, La Vanguardia y Screen Daily.
Nacido en Budapest en 1937, Medak desarrolló una trayectoria de seis décadas en la industria audiovisual, en la que trabajó tanto en cine como en televisión. Su carrera incluyó películas de terror, sátira social y crimen, además de su participación en reconocidas producciones televisivas estadounidenses.
Uno de los títulos más recordados de su filmografía es The Changeling (1980), conocida en español como Al final de la escalera, una película que lo convirtió en una figura asociada con el terror sobrenatural.
Al final de la escalera, la película que marcó su legado en el terror
Protagonizada por George C. Scott, The Changeling cuenta la historia de un compositor que, después de sufrir una tragedia familiar, se instala en una antigua casa donde comienza a experimentar una serie de sucesos inexplicables.
La producción se convirtió en una película de culto gracias a su atmósfera inquietante y a una historia que construye el miedo a partir del suspenso y los elementos sobrenaturales.
Su influencia también llegó a reconocidos cineastas: Martin Scorsese y Steven Spielberg figuran entre sus admiradores.
Como destacó The Hollywood Reporter, la construcción del suspenso y el uso de los espacios domésticos como escenarios de amenaza hicieron de The Changeling una referencia del género. La película apostó por la tensión psicológica y los detalles para inquietar al espectador, sin depender de sobresaltos constantes.
Su paso por Breaking Bad y otras series reconocidas
Aunque su nombre quedó especialmente ligado al cine de terror, Medak también dejó su huella en la televisión. A lo largo de su carrera dirigió episodios de series reconocidas como Breaking Bad, The Wire, House y Hannibal.
También trabajó en producciones como The Twilight Zone y Homicide: Life on the Street, lo que le permitió explorar diferentes géneros y formatos narrativos.
En Breaking Bad, la exitosa serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, Medak participó desde la dirección de episodios.
La producción cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina después de recibir un diagnóstico de cáncer. La transformación del personaje convirtió a la ficción en uno de los dramas televisivos más reconocidos de su generación.
El trabajo de Medak detrás de cámaras también formó parte de ese universo televisivo, en una etapa de su trayectoria que complementó su extensa experiencia cinematográfica.