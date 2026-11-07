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Murió actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’ tras luchar durante 17 años contra el cáncer

El intérprete falleció a los 47 años en su casa de California. Su esposa confirmó la noticia y compartió un emotivo mensaje

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El Universal