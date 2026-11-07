Murió actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’ tras luchar durante 17 años contra el cáncer

El actor Charles F. Porter, conocido por sus participaciones en exitosas series como Dr. House y Bones, murió el pasado 2 de noviembre a los 47 años, luego de enfrentar durante 17 años y medio el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

La noticia fue confirmada por su esposa, Candice Tab-Porter, quien a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter informó que el actor falleció en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, acompañado por ella, su cuñada y su mejor amigo y excompañero de equipo en Duke, William L. Hill.

Fallece Charles F. Porter, actor de "Dr. House" y "Bones"; su esposa lo despide con emotivo mensaje: "Fue el mayor privilegio de mi vida". (GDA/GDA)

Tras la muerte del también productor de Finding Faith, su esposa compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó los 18 años de vida que construyeron juntos, el amor que los unió y las enseñanzas que permanecerán en ella y en sus dos hijas, Layla Rose, de 9 años, y Juliette Jasmine, de 6.

“Con el corazón profundamente entristecido, comparto la noticia del fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos; creo firmemente que Dios nos unió por una razón”, escribió.

El actor y productor Charles F. Porter participó en películas como Celtic Pride (1996), Johnny Was (2006) y Peppermint, además de protagonizar Wendell Scott: A Race Story (2011), donde interpretó al pionero piloto afroamericano de NASCAR.

En televisión tuvo apariciones en exitosas series como Dr. House, Sin rastro, Bones y The Parkers; también fundó Black Bench Productions, compañía independiente con la que impulsó películas centradas en la fe, la familia y la redención, entre ellas “A Miracle Before Christmas” (2022), “Christmas Angel” (2023) y “Finding Faith” (2025).

En su mensaje, Candice destacó la manera en que Charles enfrentó su enfermedad, asegurando que, a pesar de los años de lucha, nunca permitió que el padecimiento definiera su vida ni la de su familia.

“Charles me enseñó a estar presente, a vivir el momento y a disfrutar de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Vivió bajo los más altos estándares de integridad, nunca comprometió sus valores, predicó con el ejemplo y siempre cumplió su palabra”.

La viuda también recordó que su esposo encontraba felicidad en los pequeños detalles y que, lejos de lamentarse por su situación, asumía la enfermedad como parte del camino que les había tocado recorrer.