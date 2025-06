Murió a los 93 años icónico músico argentino que creó el inolvidable tema de Misión: Imposible

El reconocido músico y compositor argentino Lalo Schifrin falleció a los 93 años por complicaciones asociadas con una neumonía. La información fue confirmada por el medio especializado Variety.

Schifrin se consolidó como una figura clave en la historia de la música cinematográfica y televisiva, gracias a su trabajo en producciones como Misión: Imposible, Harry el sucio, Bullitt, Mannix y Starsky y Hutch, entre otras.

LEA MÁS: Nelson Hoffmann será recordado por ‘Hola Juventud’ y ‘Sábado Feliz’, sus dos grandes aportes a la televisión costarricense

Su estilo mezclaba elementos del jazz, la música académica y la música popular, lo que le permitió desarrollar una firma sonora única, especialmente destacada en las décadas de 1960 y 1970.

Uno de sus legados más conocidos fue la creación del tema principal de Misión: Imposible, una melodía con ritmo irregular que lo consagró como referente del género. Este trabajo lo realizó sin utilizar un piano, directamente sobre el papel, un método que mantuvo incluso en su vejez.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos internacionales, como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuatro premios Grammy y un Oscar honorario en 2019, que le fue entregado por el actor y director Clint Eastwood.

También fue condecorado en Francia como Commandeur des Arts et des Lettres y formó parte del Comité de Honor de la Union des Compositeurs de Musiques de Films.

Nacido en Buenos Aires el 21 de junio de 1932, Schifrin comenzó a tocar el piano a los seis años. Estudió Derecho antes de recibir una beca para asistir al Conservatorio de París. Su padre, violinista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, influyó en su formación musical clásica, que más adelante combinó con su pasión por el jazz.

Durante una visita a Argentina, Dizzy Gillespie lo invitó a escribir una suite y trabajar en Estados Unidos, donde permaneció desde inicios de los años sesenta.

Su versatilidad le permitió componer también obras de cámara y música sinfónica. Incluso al final de su vida continuó componiendo, con trabajos recientes como una nueva orquestación del tema de Misión: Imposible para la Sinfónica de Chicago o un concierto para tuba.

Uno de sus últimos homenajes tuvo lugar en 2020, bajo el nombre Jazz Across The Americas: Argentina – A Tribute To Lalo Schifrin.

LEA MÁS: Ejerció como médico desde el 2014 con documentos falsos: paciente murió tras ser atendida por él

En los últimos años, el compositor mantuvo un fuerte lazo con la Argentina. Durante la pandemia escribió dos cuartetos de cuerdas interpretados por músicos argentinos. Estas piezas incluyeron ritmos locales como malambo, chacarera y un tango titulado Tango del atardecer, dedicado a su padre.

En abril de este año, su obra Viva la libertad se estrenó en el Palacio de la Libertad, en un concierto que incluyó varias de sus composiciones más conocidas. A pesar de las limitaciones propias de su edad, Schifrin manifestó su deseo de volver al país, al menos a través de su música.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.