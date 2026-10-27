Muere recordado actor de la serie ‘All My Children’

El actor estadounidense Alan Dysert falleció a los 72 años en los Estados Unidos, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer, según confirmaron sus allegados y familiares a medios internacionales.
Su participación en la telenovela de la cadena ABC All My Children dio vida al personaje de Sean Cudahy, rol que interpretó de forma continua entre 1987 y 1993, y al que regresó para intervenciones especiales hacia 1998.
Dentro de la trama de la ficción diurna, su figura se posicionó en la memoria de la audiencia por sus complejas líneas argumentales, como el intrigante hermano de Skye Chandler y cuñado de Tom Cudahy, convirtiéndose en un rostro recurrente en la época dorada de las producciones seriadas diurnas en Norteamérica.
A lo largo de su carrera actoral frente a las pantallas, Dysert también sumó créditos en otros formatos televisivos de renombre como The Guiding Light, además de figurar en producciones de corte dramático y policial comoDark Justice y The Big Easy.
Tras consolidar su etapa en los sets de grabación de Nueva York y Los Ángeles, el artista decidió radicarse en Brentwood, Tennessee, donde canalizó su experiencia profesional hacia la docencia y la producción.
Allí fundó The Actors School, una academia en la que ejerció como preparador actoral y formó a varias generaciones de nuevos intérpretes para el cine, el teatro y la televisión regional.