Muere recordado actor de la serie ‘All My Children’

El actor estadounidense Alan Dysert falleció a los 72 años en los Estados Unidos, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer, según confirmaron sus allegados y familiares a medios internacionales.

Su participación en la telenovela de la cadena ABC All My Children dio vida al personaje de Sean Cudahy, rol que interpretó de forma continua entre 1987 y 1993, y al que regresó para intervenciones especiales hacia 1998.

Dentro de la trama de la ficción diurna, su figura se posicionó en la memoria de la audiencia por sus complejas líneas argumentales, como el intrigante hermano de Skye Chandler y cuñado de Tom Cudahy, convirtiéndose en un rostro recurrente en la época dorada de las producciones seriadas diurnas en Norteamérica.

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