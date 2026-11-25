Andy Taylor, recordado guitarrista de la emblemática agrupación británica Duran Duran, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada oficialmente por la propia banda, que informó que el deceso ocurrió el lunes 23 de noviembre.

El músico británico murió ocho años después de haber recibido un diagnóstico de cáncer de próstata en etapa 4.

En el pronunciamiento oficial, su esposa Tracey destacó el lado más íntimo del artista, asegurando que, por encima de cualquier éxito profesional, el hogar siempre fue su mayor prioridad.

“Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante; para nosotros, fue el esposo más maravilloso, un padre cariñoso y un abuelo sumamente orgulloso. Él era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero”, manifestó.

La banda Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2022. (Archivo)

Por su parte, los integrantes de Duran Duran, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor, recordaron el papel fundamental que desempeñó el guitarrista desde la fundación del grupo en Birmingham.

“Desde el momento en que llegó a Birmingham, procedente del noreste de Inglaterra, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego indeleble y una actitud audaz a nuestra música. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo”, expresaron los artistas.

La banda rememoró con especial cariño la reunión de los cinco miembros originales a principios de la década de 2000 y su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, ceremonia a la que Taylor no pudo asistir debido a su estado de salud.

“Andy afrontó su enfermedad con una valentía, honestidad y elegancia admirables”, agregaron.

Al cierre del mensaje, la agrupación pidió respeto a la privacidad de su esposa Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto Albie, e informó que, en lugar de flores, la familia solicitó realizar donaciones en su nombre a la organización Prostate Cancer UK.