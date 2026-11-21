El actor estadounidense Lance Broadway, quien también tuvo una carrera como lanzador de béisbol en las Grandes Ligas, murió a los 43 años.

Según informaron los medios internacionales Los Angeles Times y ¡Hola!, Broadway fue hallado sin vida el martes 17 de noviembre en las escaleras de un complejo de apartamentos en Dallas, Texas.

Por el momento, se desconoce la causa de su muerte. El medio TMZ informó que la policía recibió una llamada alrededor de las 6:04 p. m., luego de que una persona encontrara el cuerpo del actor.

Broadway, reconocido por su actuación en la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., cumplió 43 años el 20 de agosto.

Lance Broadway participó en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. y en la película Olympus Has Fallen, antes de continuar su carrera en otras producciones de cine y televisión. (Getty Images/Hola/Getty Images/Hola)

Carrera como deportista y actor

Antes de incursionar en la actuación, Broadway desarrolló una carrera en el béisbol profesional. Inició con los Chicago White Sox en 2005 y debutó en las Grandes Ligas en 2007.

En 2009 pasó a los New York Mets y luego jugó en las ligas menores de los Toronto Blue Jays. Se retiró con un registro de dos victorias, dos derrotas y 39 ponches.

Después de retirarse del béisbol, Broadway se abrió camino en la actuación. Debutó en el cine en 2013 con Olympus Has Fallen e interpretó al agente O’Neil, integrante del equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos.

También participó en películas como Beyond the Trek, inicialmente titulada Teleios, y en series de televisión como Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Colony, Real Husbands of Hollywood, Kevin from Work y Saint George. En 2015 formó parte del cortometraje Shattered Reflections.

Durante los últimos cinco años, se dedicó a entrenar a un equipo juvenil de béisbol cerca de Dallas.