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Monsters, Inc. cumple 25 años: la historia detrás de los monstruos que convirtieron los sustos en sonrisas

De una fábrica de sustos a una aventura sobre la amistad, la película de Pixar transformó el miedo a los monstruos en una historia que sigue abriendo puertas a la imaginación

Monsters, Inc.
Monsters, Inc. celebra su 25 aniversario con una historia que convirtió los sustos infantiles en una aventura sobre la amistad y la ternura. Walt Disney Studios Motion Pictures
Fátima Jiménez

Hay monstruos que viven debajo de la cama, otros que se esconden en el armario y unos cuantos que, desde hace 25 años, tienen horario de oficina, problemas de productividad y una particular obsesión por los gritos infantiles. En Monstruópolis, el miedo no es una pesadilla: es un negocio.

El 2 de noviembre de 2001, Pixar Animation Studios abrió por primera vez las puertas de Monsters, Inc., una película que convirtió el imaginario de los monstruos nocturnos en una comedia sobre amistad, ternura y la posibilidad de mirar lo desconocido sin salir corriendo. Este 2026, la producción celebra su 25 aniversario, con Sulley, Mike Wazowski y Boo instalados en un lugar privilegiado de la memoria de varias generaciones.

La premisa tenía algo de travesura: ¿Y si los monstruos que asustan a los niños fueran, en realidad, trabajadores que cumplen una jornada para alimentar de energía a toda una ciudad? En la fábrica Monsters, Incorporated, los sustos son materia prima y las puertas de los armarios funcionan como portales hacia las habitaciones humanas. El rugido más aterrador puede convertirse en el equivalente de una descarga eléctrica.