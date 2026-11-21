La agrupación independiente Teatro Esencial estrenará la obra infantil Mishú, en el Teatro Lucho Barahona. La puesta en escena tiene el propósito de brindar herramientas de autocuidado y educación socioemocional a los niños para prevenir distintas formas de abuso en la infancia.

La obra, apta para personas de seis años en adelante, se presentará los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 2 p. m. en el Teatro Lucho Barahona, ubicado en el centro de San José.

La dramaturgia fue escrita por la psicóloga y actriz Carolina Torres, quien partió de sus más de 15 años de experiencia clínica con población infantil para crear una historia lúdica en la que los personajes Isa, Sebas y el zorrito Mishú se embarcan en la búsqueda de un tesoro en un bosque mágico.

“Mishú nació de una motivación personal y profesional. Sentí el deseo de encontrar una forma más lúdica, cercana y significativa de abordar la prevención desde el arte, creando una historia que, a través de la fantasía y el mundo de las emociones, invite a la niñez a reconocer sus recursos de protección y fortalecer su capacidad para expresarse y buscar ayuda”, explicó Torres.

El montaje Mishú, dirigido por Kyle Boza, combina música y artes plásticas para el público familiar. (Teatro Esencial/Cortesía)

La dirección de la obra estuvo a cargo del dramaturgo Kyle Boza, quien estructuró una experiencia de 50 minutos de duración que combina música, artes plásticas e iluminación para captar la atención del público familiar y desconectarlo momentáneamente de las pantallas digitales.

“Es la oportunidad de que por una hora logremos recapturar la atención de los niños y las niñas, pero en especial de las personas adultas en medio de una sociedad digitalmente distraída”, comentó Boza.

El director añadió que el propósito del montaje es “invitar a un mundo tan interesante que estemos dispuestos a despegarnos de la realidad virtual en la que pasamos a diario, con personajes que juegan a imaginar y ven magia hasta en el patio de la casa, y con intérpretes vivos en escena que ven a los ojos del público y crean juntos un momento único e irrepetible”.

El proyecto surge en medio de un panorama social preocupante en Costa Rica, donde durante el 2025 el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) registró más de 95.000 denuncias relacionadas con vulneraciones a los derechos de menores de edad, incluidos casos de violencia física, psicológica y abuso sexual.

El elenco del montaje está integrado por los intérpretes Adolfo Gómez Bloise, Esteban Mora, Michelle Almendares y la propia Carolina Torres.

Las entradas para las funciones tienen un costo general de ¢8.000 y se pueden adquirir mediante el sitio web oficial de Teatro El Triciclo.