AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Mimi Ortiz reveló el momento de mayor frustración en su vida y tiene que ver con el papá de su hijo

La presentadora respondió una dinámica de preguntas y fue sincera con sus sentimientos

Mimi Ortiz, presentadora de Sábado feliz.
La presentadora Mimi Ortiz se mantiene en constante contacto con sus seguidores en redes sociales. redes
Jessica Rojas Ch.

La presentadora Mimi Ortiz llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con una confesión muy personal. En esta ocasión, se refirió al momento de mayor frustración que ha sufrido en su vida.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la conductora de Sábado feliz respondió la consulta que formuló un seguidor y afirmó que para ella haberse separado del papá de su hijo fue uno de los momentos más impactantes.

“La razón por la que me sentía frustrada o derrotada era porque yo soñaba o tenía idealizado el tema de la familia: papá, mamá e hijo”, explicó.