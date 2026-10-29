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Miguel Mateos en Costa Rica: ya están a la venta las entradas para su concierto

El espectáculo del argentino será el 28 de febrero de 2027 en el CIC ANDE, a las 7 p. m.

Miguel Mateos
Miguel Mateos es uno de los referentes del rock en español. Se presentará en concierto en Costa Rica el próximo año. Cortesía
Jessica Rojas Ch.

El rock en español volverá a sonar con fuerza cuando Miguel Mateos ofrezca en Costa Rica un concierto para conmemorar los 40 años de su disco Solos en América. La cita con el argentino está pactada para el domingo 28 de febrero del 2027, a las 7 p. m., en el CIC ANDE, en Belén de Heredia.

El montaje estará a cargo de Integra Producciones, que informó por medio de un comunicado que las entradas para este espectáculo están a la venta en el sitio omticket.com.

Hasta este jueves 29 de octubre los clientes del banco Davivienda podrán realizar su compra; mientras que a partir del viernes 30 la venta estará abierta para cualquier tipo de pago.