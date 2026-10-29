Michael Rubí en otro formato de Teletica: ¿De qué se trata?

El bailarín costarricense Michael Rubí sumó una nueva faceta en la pantalla de Teletica tras confirmarse su integración como invitado al programa familiar Sábado Feliz.

El coreógrafo dio a conocer la noticia mediante una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, directamente desde las instalaciones del canal, donde mostró los preparativos minutos antes de salir a escena frente a las cámaras.

“Vea, vean dónde estoy hoy. Me invitaron aquí a Sábado Feliz porque me invitaron a ser el jurado de un concurso de baile muy bonito que se llama Los piratas del ritmo. Aquí estoy ya microfoneado y todo”, relató el bailarín mientras enseñaba el set principal del espacio sabatino.

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