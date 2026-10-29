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Michael Rubí en otro formato de Teletica: ¿De qué se trata?

Al bailarín y coreógrafo costarricense se le vio muy contento en el canal de La Sabana

Bailarín costarricense Michael Rubí, quien es parte de los bailarines oficiales de Gloria Trevi en sus conciertos.
Michael Rubí también regresó a la tercera temporada de 'Mira quién baila' como invitado especial junto a Mariana Uriarte, ambos ganadores de este concurso del año pasado. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco

El bailarín costarricense Michael Rubí sumó una nueva faceta en la pantalla de Teletica tras confirmarse su integración como invitado al programa familiar Sábado Feliz.

El coreógrafo dio a conocer la noticia mediante una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram, directamente desde las instalaciones del canal, donde mostró los preparativos minutos antes de salir a escena frente a las cámaras.

“Vea, vean dónde estoy hoy. Me invitaron aquí a Sábado Feliz porque me invitaron a ser el jurado de un concurso de baile muy bonito que se llama Los piratas del ritmo. Aquí estoy ya microfoneado y todo”, relató el bailarín mientras enseñaba el set principal del espacio sabatino.