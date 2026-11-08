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‘Mi papá no es un argumento político’: Katherinne González denuncia ataques en redes sociales por sus imitaciones

La humorista alzó la voz ante mensajes de odio recibidos en redes sociales, donde usuarios utilizaron el duelo por la muerte de su padre para descalificar su trabajo

Katherinne González
Katherinne González pidió al público diferenciar a los personajes políticos que interpreta de su persona y criticó la creciente hostilidad en el debate nacional. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco