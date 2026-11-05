Mauricio Astorga da un paso clave para cumplir el sueño que lo llevará a las canchas de fútbol

El actor costarricense Mauricio Astorga avanzó un paso más en su sueño por convertirse en director técnico de fútbol. El también juez del programa Mira quién baila contó orgulloso que obtuvo una nueva acreditación en sus estudios futbolísticos.

Según contó en redes sociales, finalizó con éxito el curso de licencia C de la Concacaf y la Federación Costarricense de Fútbol. En la publicación mostró el gafete que lo acredita.

Astorga comenzó sus estudios en el 2023, después de muchos años de posponer el sueño que tenía. En ese año logró la licencia E.

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