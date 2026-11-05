Mauricio Astorga da un paso clave para cumplir el sueño que lo llevará a las canchas de fútbol

El actor costarricense Mauricio Astorga avanzó un paso más en su sueño por convertirse en director técnico de fútbol. El también juez del programa Mira quién baila contó orgulloso que obtuvo una nueva acreditación en sus estudios futbolísticos.
Según contó en redes sociales, finalizó con éxito el curso de licencia C de la Concacaf y la Federación Costarricense de Fútbol. En la publicación mostró el gafete que lo acredita.
Astorga comenzó sus estudios en el 2023, después de muchos años de posponer el sueño que tenía. En ese año logró la licencia E.
“En general, las personas no me tienen ubicado dentro de un rol como entrenador de fútbol. Pero lo cierto es que el fútbol siempre me ha apasionado; he tenido la oportunidad toda la vida de jugar fútbol y, gracias a mi profesión como actor y como productor, he podido asistir a varios Mundiales”, aseguró el artista en una entrevista previa con La Nación.
Uno de los sueños del actor y director es dirigir equipos de niños y jóvenes en divisiones menores, según había comentado en dicha conversación con este medio.
Ser entrenador de fútbol es un sueño real que vivió en el arte gracias a sus personajes Armando La Plancheta, un particular y exigente director técnico, y Morgan, el querido taxista que en la película Morgan y los Súper Bichillos estuvo al frente de un equipo infantil.