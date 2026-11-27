La presentadora costarricense Maricrís Rodríguez atraviesa una compleja etapa personal luego de separarse de su esposo, con quien compartió cinco años de relación sentimental y un año y medio de matrimonio.

Según informó Noticias Repretel, la comunicadora confirmó la ruptura al sitio web de la televisora y explicó que, aunque el proceso resulta doloroso, ambos concluyeron en buenos términos que dar por terminado el vínculo era lo más conveniente para sus vidas.

La presentadora de Repretel, Maricrís Rodríguez, solicitó privacidad para atravesar su separación. (Cortesía)

Aunque los motivos específicos de la separación no trascendieron, el reporte señaló que la comunicadora del programa Giros busca transitar este episodio con calma y respaldada por su círculo cercano.

Asimismo, mantiene la esperanza de que tanto ella como su exesposo logren superar este momento y seguir adelante por separado.

De acuerdo con el informe de Repretel, Rodríguez agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido por parte de los televidentes que siguen su trabajo en pantalla, al tiempo que extendió un llamado para que se respete su privacidad mientras asimila esta situación familiar.