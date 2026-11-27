El reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís, popularmente conocido como El Buki, se encuentra de visita en Costa Rica y no dudó en compartir con sus seguidores parte de su descanso.

A través de un video publicado en redes sociales, el intérprete mostró la privilegiada vista al mar de la que disfruta desde una piscina, escenario que lo inspiró a entonar a capela unos versos improvisados.

“Ay, qué bello disfrutar de este hermoso lugar que la vida nos presentó. Ay, qué bonito es estar tan cerquita del mar, de las cosas que Dios nos dio”, entonó Solís.

Seguidores del cantante y Karol G dudaron si El Buki será invitado durante los conciertos de la colombiana en Costa Rica. (Archivo /Archivo)

La publicación generó de inmediato múltiples reacciones, entre ellas, la duda de si el cantante será invitado a los conciertos que Karol G ofrecerá en Costa Rica este 27 y 28 de noviembre.