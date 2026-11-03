Lynda Díaz denuncia publicación falsa que la vincula junto a Coco Roper con tragedia aérea en Florida

La empresaria Lynda Díaz salió al paso de una publicación falsa que circuló en redes sociales que la señalaba a ella, junto con su hija Coco Roper, como víctimas de un accidente aéreo ocurrido en Florida, Estados Unidos.

La información se dio luego de que un jet privado Learjet 60 se estrelló, el pasado domingo 1.° de noviembre, en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. El accidente dejó nueve personas fallecidas, según la información divulgada sobre el suceso.

Díaz compartió una captura de pantalla de la publicación en la que aparecían fotografías de ella y de su hija como supuestas víctimas del accidente. La empresaria rechazó la información y pidió a sus seguidores denunciar el contenido.

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