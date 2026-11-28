El mundo de la lucha libre profesional enfrenta una pérdida tras confirmarse el fallecimiento del gladiador australiano Jermaine Haley, mundialmente conocido sobre el cuadrilátero como Bronson Reed, quien murió a los 38 años a raíz de complicaciones médicas.

La noticia fue oficializada este viernes mediante un pronunciamiento de la World Wrestling Entertainment (WWE), empresa en la que desarrollaba su carrera y que optó por reservarse detalles clínicos específicos sobre el deceso, limitándose a resaltar su calidad humana y profesional.

“La WWE lamenta profundamente anunciar que Jermaine Haley, conocido por los aficionados de la WWE como Bronson Reed, ha fallecido hoy. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seguidores de Jermaine”, expresó la organización en su mensaje de despedida.

Antecedentes médicos recientes

El deceso del luchador ocurre apenas unas semanas después de haber atravesado un delicado cuadro físico derivado de su participación en el espectáculo WWE Crown Jewel, celebrado a inicios de este mes.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, durante dicho combate Reed sufrió varias fracturas en las costillas y una laceración en un riñón, cuadro por el cual debió permanecer internado en Arabia Saudita para recibir atención hospitalaria especializada antes de continuar su recuperación.

Trayectoria

Originario de Australia, Haley construyó su paso por la principal vitrina del entretenimiento deportivo en dos periodos: un primer ciclo entre 2019 y 2021, y una segunda etapa iniciada un año más tarde que se prolongó de forma ininterrumpida hasta su muerte.

Su partida representa el segundo fallecimiento que golpea al circuito internacional de la lucha libre en el último trimestre, sumándose a la muerte del británico Benjamin Satterley, ocurrida en septiembre pasado a los 40 años bajo causas que tampoco fueron divulgadas públicamente.